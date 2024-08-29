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Патрушев рассказал о проблемах в сфере обращения с отходами
Патрушев рассказал о проблемах в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 29.08.2024
Патрушев рассказал о проблемах в сфере обращения с отходами
Проблемы в области обращения с отходам в России имеются, новые подходы к сбору информации позволят с ними разобраться, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T20:23
2024-08-29T20:23
2024-08-29T20:35
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
российский экологический оператор
экономика
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Проблемы в области обращения с отходам в России имеются, новые подходы к сбору информации позволят с ними разобраться, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Мы все понимаем, что проблем в области обращения с отходами пока еще предостаточно. Работы впереди много. Но рассчитываем, что системный сбор информации позволит сформировать полную картину по стране для принятия своевременных и качественных управленческих решений", – приводит его слова сайт кабмина РФ. Вице-премьер в четверг ознакомился с работой ситуационного центра Российского экологического оператора и оценил функционирование федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, а также ход строительства экопромышленных парков в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". По словам Патрушева, динамичное развитие промышленности, торговли и потребления повышает актуальность вопросов обращения с отходами. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2024 году поставил ряд задач в этой области, в частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов и полигонное захоронение не более половины из них. Также к 2030 году должны быть повторно вовлечены в оборот не менее четверти отходов производства и потребления. Залогом дальнейшего совершенствования системы обращения отходов является создание возможностей для централизованного мониторинга, добавил вице-премьер. По указу президента создана федеральная информационная система учета ТКО для прослеживания всего цикла обращения с отходами от сбора и транспортировки до обработки и утилизации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий патрушев, владимир путин, российский экологический оператор, экономика
Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Российский экологический оператор, Экономика
Патрушев рассказал о проблемах в сфере обращения с отходами
Патрушев: в РФ есть проблемы в области обращения с отходами, но они будут решены
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Проблемы в области обращения с отходам в России имеются, новые подходы к сбору информации позволят с ними разобраться, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
«
"Мы все понимаем, что проблем в области обращения с отходами пока еще предостаточно. Работы впереди много. Но рассчитываем, что системный сбор информации позволит сформировать полную картину по стране для принятия своевременных и качественных управленческих решений", – приводит его слова сайт кабмина РФ.
Вице-премьер в четверг ознакомился с работой ситуационного центра Российского экологического оператора и оценил функционирование федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов, а также ход строительства экопромышленных парков в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".
По словам Патрушева, динамичное развитие промышленности, торговли и потребления повышает актуальность вопросов обращения с отходами. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2024 году поставил ряд задач в этой области, в частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку твердых коммунальных отходов и полигонное захоронение не более половины из них. Также к 2030 году должны быть повторно вовлечены в оборот не менее четверти отходов производства и потребления.
Залогом дальнейшего совершенствования системы обращения отходов является создание возможностей для централизованного мониторинга, добавил вице-премьер. По указу президента создана федеральная информационная система учета ТКО для прослеживания всего цикла обращения с отходами от сбора и транспортировки до обработки и утилизации.