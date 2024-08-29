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Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении верующих в Самаре - РИА Новости, 29.08.2024
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22:40 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/oskorblenie-1969344992.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении верующих в Самаре
Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении верующих в Самаре - РИА Новости, 29.08.2024
Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении верующих в Самаре
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту оскорбления чувств верующих в ресторанах... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:40
2024-08-29T22:40
происшествия
россия
самарская область
тольятти
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту оскорбления чувств верующих в ресторанах Самарской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале. Обращение к Бастрыкину по поводу ситуации, связанной с оскорблением чувств верующих, разместил Telegram-канал "Русская община Самара". В публикации говорится, что владельцы сети ресторанов используют религиозные символы и ассоциации в названии и оформлении интерьера заведений. При этом они нарушают морально-этические и нравственные нормы верующих лиц. В публикации Telegram-канала указано, что речь идет о ресторанах в Тольятти и Самаре "Sushkin sЫn". На фото видно, что в интерьере одного из заведений используется образ Богоматери. "В следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - говорится в сообщении СК России. В четверг на странице сети ресторанов во "ВКонтакте" появилась запись, что 29 и 30 августа заведение будет закрыто на специальное мероприятие.
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происшествия, россия, самарская область, тольятти, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Тольятти, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении верующих в Самаре

Бастрыкину доложат о расследовании дела об оскорблении чувств верующих в Самаре

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САМАРА, 29 авг - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту оскорбления чувств верующих в ресторанах Самарской области, сообщил СК России в своем Telegram-канале.
Обращение к Бастрыкину по поводу ситуации, связанной с оскорблением чувств верующих, разместил Telegram-канал "Русская община Самара". В публикации говорится, что владельцы сети ресторанов используют религиозные символы и ассоциации в названии и оформлении интерьера заведений. При этом они нарушают морально-этические и нравственные нормы верующих лиц.
В публикации Telegram-канала указано, что речь идет о ресторанах в Тольятти и Самаре "Sushkin sЫn". На фото видно, что в интерьере одного из заведений используется образ Богоматери.
"В следственном управлении СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Председателем СК России дано поручение исполняющему обязанности руководителя СУ по Самарской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации", - говорится в сообщении СК России.
В четверг на странице сети ресторанов во "ВКонтакте" появилась запись, что 29 и 30 августа заведение будет закрыто на специальное мероприятие.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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ПроисшествияРоссияСамарская областьТольяттиАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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