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"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 29.08.2024 (обновлено: 02:05 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - РИА Новости, 29.08.2024
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
Решение Владимира Зеленского напасть на Курскую область не окажет никакого позитивного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям в ВСУ, а также РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T01:45
2024-08-29T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского напасть на Курскую область не окажет никакого позитивного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям в ВСУ, а также значительно повысит риск эскалации конфликта, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."Было бы чудовищной ошибкой полагать, &lt;...&gt; что (атака на Курскую область. — Прим. ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.По его мнению, такое решение киевских властей говорит о тупиковой ситуации на поле боя для ВСУ. Кроме того, провокация украинского руководства значительно повышает риск эскалации конфликта.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
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курская область
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в мире, украина, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Россия
"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского

FP: нападение на Курскую область было огромной ошибкой Зеленского

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСгоревшая военная техника на Украине
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сгоревшая военная техника на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского напасть на Курскую область не окажет никакого позитивного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям в ВСУ, а также значительно повысит риск эскалации конфликта, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
"Было бы чудовищной ошибкой полагать, <...> что (атака на Курскую область. Прим. ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 19:44
По его мнению, такое решение киевских властей говорит о тупиковой ситуации на поле боя для ВСУ. Кроме того, провокация украинского руководства значительно повышает риск эскалации конфликта.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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