https://ria.ru/20240829/oshibka-1969094742.html

"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского

"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского - РИА Новости, 29.08.2024

"Большая ошибка". На Западе испугались ответа России на шаг Зеленского

Решение Владимира Зеленского напасть на Курскую область не окажет никакого позитивного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям в ВСУ, а также РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T01:45

2024-08-29T01:45

2024-08-29T02:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского напасть на Курскую область не окажет никакого позитивного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям в ВСУ, а также значительно повысит риск эскалации конфликта, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy."Было бы чудовищной ошибкой полагать, <...> что (атака на Курскую область. — Прим. ред.) позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс", — отметил эксперт.По его мнению, такое решение киевских властей говорит о тупиковой ситуации на поле боя для ВСУ. Кроме того, провокация украинского руководства значительно повышает риск эскалации конфликта.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969062564.html

https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html

украина

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в мире, украина, курская область, россия