Рейтинг@Mail.ru
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 29.08.2024 (обновлено: 18:26 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/osadki-1969260038.html
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков - РИА Новости, 29.08.2024
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:39
2024-08-29T18:26
омская область
виталий хоценко
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_0:149:3269:1988_1920x0_80_0_0_e02f35f38ff231d2051d4a189b1f39fd.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале."Из-за обильных осадков в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты", — написал он.Как уточнил чиновник, в регионе от ЧС природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Тем не менее сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной кампании даже в таких непростых погодных условиях, добавил Хоценко.В начале июня в Омской области также вводили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в северных районах после разлива рек Иртыш и Ишим. С пострадавших территорий тогда эвакуировали две тысячи человек.
https://ria.ru/20240828/amur-1968882995.html
https://ria.ru/20240827/khosta-1968658545.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_340:0:2991:1988_1920x0_80_0_0_8dfd0c21c0bfdc885f15b1f6d0324df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко, происшествия
Омская область, Виталий Хоценко, Происшествия
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков

Хоценко: в Омской области из-за осадков ввели режим ЧС и перенесли сбор урожая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дождь в городе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.
"Из-за обильных осадков в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты", — написал он.
Вид на Хабаровск и Амур - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Уровень Амура у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки
28 августа, 07:09
Как уточнил чиновник, в регионе от ЧС природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей.
Тем не менее сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной кампании даже в таких непростых погодных условиях, добавил Хоценко.
В начале июня в Омской области также вводили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в северных районах после разлива рек Иртыш и Ишим. С пострадавших территорий тогда эвакуировали две тысячи человек.
Река Хоста в Сочи после сильных ливней. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Сочи уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок после ливня
27 августа, 09:02
 
Омская областьВиталий ХоценкоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала