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В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков - РИА Новости, 29.08.2024
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:39
2024-08-29T15:39
2024-08-29T18:26
омская область
виталий хоценко
происшествия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале."Из-за обильных осадков в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты", — написал он.Как уточнил чиновник, в регионе от ЧС природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Тем не менее сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной кампании даже в таких непростых погодных условиях, добавил Хоценко.В начале июня в Омской области также вводили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в северных районах после разлива рек Иртыш и Ишим. С пострадавших территорий тогда эвакуировали две тысячи человек.
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омская область
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омская область, виталий хоценко, происшествия
Омская область, Виталий Хоценко, Происшествия
В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
Хоценко: в Омской области из-за осадков ввели режим ЧС и перенесли сбор урожая