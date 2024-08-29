https://ria.ru/20240829/osadki-1969260038.html

В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков

В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков - РИА Новости, 29.08.2024

В Омской области ввели режим ЧС из-за осадков

В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:39

2024-08-29T15:39

2024-08-29T18:26

омская область

виталий хоценко

происшествия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Омской области ввели режим ЧС из-за сильных осадков, власти приняли решение сдвинуть сроки уборочной кампании, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале."Из-за обильных осадков в Омской области пришлось сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС. Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты", — написал он.Как уточнил чиновник, в регионе от ЧС природного характера застраховано 946 тысяч гектаров посевных площадей. Тем не менее сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной кампании даже в таких непростых погодных условиях, добавил Хоценко.В начале июня в Омской области также вводили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в северных районах после разлива рек Иртыш и Ишим. С пострадавших территорий тогда эвакуировали две тысячи человек.

https://ria.ru/20240828/amur-1968882995.html

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омская область

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омская область, виталий хоценко, происшествия