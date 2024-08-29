https://ria.ru/20240829/opasnost-1969343620.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:25
2024-08-29T22:25
2024-08-29T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность