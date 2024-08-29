https://ria.ru/20240829/opasnost-1969301424.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 29.08.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:53
2024-08-29T17:53
2024-08-29T17:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность