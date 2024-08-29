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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2024

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T08:35

2024-08-29T08:35

2024-08-29T08:35

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Замостье в результате атак беспилотников выбиты окна в двух хозпостройках. Также в одном частном доме пробита кровля. В селе Новостроевка-Первая вследствие атак дронов-камикадзе полностью сгорели частный дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме частично разрушена крыша и повреждена газовая труба", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины