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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:35
2024-08-29T08:35
2024-08-29T08:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Замостье в результате атак беспилотников выбиты окна в двух хозпостройках. Также в одном частном доме пробита кровля. В селе Новостроевка-Первая вследствие атак дронов-камикадзе полностью сгорели частный дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме частично разрушена крыша и повреждена газовая труба", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области