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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/obstrely-1969116386.html
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2024
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T08:35
2024-08-29T08:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Замостье в результате атак беспилотников выбиты окна в двух хозпостройках. Также в одном частном доме пробита кровля. В селе Новостроевка-Первая вследствие атак дронов-камикадзе полностью сгорели частный дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме частично разрушена крыша и повреждена газовая труба", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия украинского обстрела в Белгородской области
Последствия украинского обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия украинского обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Три населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Замостье в результате атак беспилотников выбиты окна в двух хозпостройках. Также в одном частном доме пробита кровля. В селе Новостроевка-Первая вследствие атак дронов-камикадзе полностью сгорели частный дом и нежилое помещение. В селе Петровка Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в частном доме частично разрушена крыша и повреждена газовая труба", - написал он.
Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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