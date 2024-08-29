https://ria.ru/20240829/obstrel-1969349780.html

При украинском обстреле Горловки погибла пожилая женщина

При украинском обстреле Горловки погибла пожилая женщина - РИА Новости, 29.08.2024

При украинском обстреле Горловки погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:20

2024-08-29T23:20

2024-08-29T23:20

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Байконурской погибла женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке не менее 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия