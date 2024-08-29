https://ria.ru/20240829/obstrel-1969342660.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T22:14

2024-08-29T22:14

2024-08-29T22:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

ракитянский район

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе, вблизи села Илёк-Кошары, дрон атаковал комбайн. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. Бригадой "скорой" он будет доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения. Сельхозтехника получила повреждения", - написал он в Telegram-канале.Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы в результате детонации FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района повреждено остекление объекта торговли из-за атаки дрона.Помимо этого, губернатор сообщил, что без света остаются жители сел Тишанка и Новое, хуторов Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка из-за повреждений на линии электропередачи."Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

белгородская область

ракитянский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков