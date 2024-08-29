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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:14
2024-08-29T22:14
2024-08-29T22:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
ракитянский район
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе, вблизи села Илёк-Кошары, дрон атаковал комбайн. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. Бригадой "скорой" он будет доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения. Сельхозтехника получила повреждения", - написал он в Telegram-канале.Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы в результате детонации FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района повреждено остекление объекта торговли из-за атаки дрона.Помимо этого, губернатор сообщил, что без света остаются жители сел Тишанка и Новое, хуторов Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка из-за повреждений на линии электропередачи."Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Ракитянский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ обстреляли 4 населенных пункта под Белгородом, пострадал мужчина