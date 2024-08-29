Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 29.08.2024 (обновлено: 22:22 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/obstrel-1969342660.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T22:14
2024-08-29T22:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
ракитянский район
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В Ракитянском районе, вблизи села Илёк-Кошары, дрон атаковал комбайн. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. Бригадой "скорой" он будет доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения. Сельхозтехника получила повреждения", - написал он в Telegram-канале.Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы в результате детонации FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района повреждено остекление объекта торговли из-за атаки дрона.Помимо этого, губернатор сообщил, что без света остаются жители сел Тишанка и Новое, хуторов Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка из-за повреждений на линии электропередачи."Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
белгородская область
ракитянский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, ракитянский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Ракитянский район, Белгород, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ обстреляли 4 населенных пункта под Белгородом, пострадал мужчина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ракитянском районе, вблизи села Илёк-Кошары, дрон атаковал комбайн. Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. Бригадой "скорой" он будет доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода для дальнейшего лечения. Сельхозтехника получила повреждения", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также в двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы в результате детонации FPV-дрона в селе Теребрено Краснояружского района. Кроме того, в селе Берёзовка Борисовского района повреждено остекление объекта торговли из-за атаки дрона.
Помимо этого, губернатор сообщил, что без света остаются жители сел Тишанка и Новое, хуторов Григорьевка и Верный, Шаховка и Бочанка из-за повреждений на линии электропередачи.
"Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ. Информация о последствиях уточняется", - добавил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил
27 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРакитянский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала