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При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:40
2024-08-29T19:40
2024-08-29T19:54
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Трое мирных горловчан получили ранения", - написал он в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.00 мск выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Приходько: при украинском обстреле Горловки в ДНР пострадали три мирных жителя