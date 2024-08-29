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При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 29.08.2024 (обновлено: 19:54 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/obstrel-1969320920.html
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:40
2024-08-29T19:54
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Трое мирных горловчан получили ранения", - написал он в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.00 мск выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
горловка
донецк
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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Приходько: при украинском обстреле Горловки в ДНР пострадали три мирных жителя

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия артобстрела посёлка Стальсбыт в Горловке
Последствия артобстрела посёлка Стальсбыт в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия артобстрела посёлка Стальсбыт в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Трое мирных горловчан получили ранения", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.00 мск выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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