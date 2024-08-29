https://ria.ru/20240829/obstrel-1969320920.html

При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.08.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:40

2024-08-29T19:40

2024-08-29T19:54

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Трое мирных горловчан получили ранения", - написал он в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.00 мск выпустили по Горловке три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия