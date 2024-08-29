https://ria.ru/20240829/obstrel-1969317076.html

Часть Горловки осталась без света из-за украинских обстрелов

Часть Горловки осталась без света из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 29.08.2024

Часть Горловки осталась без света из-за украинских обстрелов

Ряд населенных пунктов Никитовского и Центрально-Городского районов Горловки в ДНР обесточены из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:21

2024-08-29T19:21

2024-08-29T19:37

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Ряд населенных пунктов Никитовского и Центрально-Городского районов Горловки в ДНР обесточены из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточен поселок Стальсбыт (Никитовский район Горловки)", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, из-за обстрела Центрально-Городского района города обесточенными остались микрорайон "Квартал 88", поселок Майский и поселок шахты имени В.И. Ленина. В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ сначала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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донецкая народная республика

донецк

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