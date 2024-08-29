https://ria.ru/20240829/obstrel-1969310202.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Город Шебекино и два населённых пункта в Белгородской области были атакованы со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:35
2024-08-29T18:35
2024-08-29T18:35
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Город Шебекино и два населённых пункта в Белгородской области были атакованы со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Шебекинский городской округ попал под атаку ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате обстрела в частном доме выбиты окна, в хозпостройке повреждено остекление, посечены кровля и стены. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи", - написал Гладков в своём Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона посечено оборудование на территории сельхозпредприятия. В посёлке Первомайский в результате прилёта боеприпаса повреждён жилой дом. Ранее глава региона сообщал, что утром в четверг город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого погиб один человек, двое мирных жителей получили ранения. Также были повреждены административное здание, социальный объект, полностью сгорел автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекенский округ в Белгородской области