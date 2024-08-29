https://ria.ru/20240829/obstrel-1969310202.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Город Шебекино и два населённых пункта в Белгородской области были атакованы со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T18:35

2024-08-29T18:35

2024-08-29T18:35

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Город Шебекино и два населённых пункта в Белгородской области были атакованы со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Шебекинский городской округ попал под атаку ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате обстрела в частном доме выбиты окна, в хозпостройке повреждено остекление, посечены кровля и стены. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи", - написал Гладков в своём Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка в результате атаки FPV-дрона посечено оборудование на территории сельхозпредприятия. В посёлке Первомайский в результате прилёта боеприпаса повреждён жилой дом. Ранее глава региона сообщал, что утром в четверг город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого погиб один человек, двое мирных жителей получили ранения. Также были повреждены административное здание, социальный объект, полностью сгорел автомобиль.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия