https://ria.ru/20240829/obstrel-1969234489.html

Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024

Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие

Пять дронов ВСУ атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, ранена медсестра, помещения повреждены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T14:36

2024-08-29T14:36

2024-08-29T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

владимир сальдо

херсонская область

россия

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Пять дронов ВСУ атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, ранена медсестра, помещения повреждены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения", - написал Сальдо.По его словам, женщине оказана первая медицинская помощь, лечение будут продолжено до полного выздоровления."Враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь - военных в ней нет. Но также киевские боевики в курсе, что ЦРБ играет роль одного из центров городской жизни Алешек. Пока работает больница - город живет. Именно чтобы убить Алешки, они и стреляют", - подчеркнул Сальдо.При этом губернатор пообещал, что повреждения в больнице устранят, а контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в этом секторе усилят."Врагу не удастся сломить героические Алешки", - отметил Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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происшествия, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город)