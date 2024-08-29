Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 29.08.2024 (обновлено: 15:00 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/obstrel-1969234489.html
Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2024
Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие
Пять дронов ВСУ атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, ранена медсестра, помещения повреждены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T14:36
2024-08-29T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
владимир сальдо
херсонская область
россия
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Пять дронов ВСУ атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, ранена медсестра, помещения повреждены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения", - написал Сальдо.По его словам, женщине оказана первая медицинская помощь, лечение будут продолжено до полного выздоровления."Враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь - военных в ней нет. Но также киевские боевики в курсе, что ЦРБ играет роль одного из центров городской жизни Алешек. Пока работает больница - город живет. Именно чтобы убить Алешки, они и стреляют", - подчеркнул Сальдо.При этом губернатор пообещал, что повреждения в больнице устранят, а контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в этом секторе усилят."Врагу не удастся сломить героические Алешки", - отметил Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
Украинские войска обстреляли Алешковскую больницу, есть пострадавшие

Сальдо: ВСУ обстреляли Алешковскую ЦРБ с БПЛА, пострадала медсестра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Пять дронов ВСУ атаковали больницу в городе Алешки Херсонской области, ранена медсестра, помещения повреждены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ. Ранена медицинская сестра, помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная, получили повреждения", - написал Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, женщине оказана первая медицинская помощь, лечение будут продолжено до полного выздоровления.
"Враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь - военных в ней нет. Но также киевские боевики в курсе, что ЦРБ играет роль одного из центров городской жизни Алешек. Пока работает больница - город живет. Именно чтобы убить Алешки, они и стреляют", - подчеркнул Сальдо.
При этом губернатор пообещал, что повреждения в больнице устранят, а контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в этом секторе усилят.
"Врагу не удастся сломить героические Алешки", - отметил Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская областьРоссияДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала