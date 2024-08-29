https://ria.ru/20240829/ntv-1968592900.html

Возвращение на "Тверскую": НТВ покажет новый сезон остросюжетного детектива

Возвращение на "Тверскую": НТВ покажет новый сезон остросюжетного детектива - РИА Новости, 29.08.2024

Возвращение на "Тверскую": НТВ покажет новый сезон остросюжетного детектива

Премьера нового сезона "Тверская" – "Тверская. Любой ценой" (16+) состоится 2 сентября в эфире телеканала НТВ, в новом сезоне противостояние главного героя с... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:30

2024-08-29T10:30

2024-08-29T12:14

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культура

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Премьера нового сезона "Тверская" – "Тверская. Любой ценой" (16+) состоится 2 сентября в эфире телеканала НТВ, в новом сезоне противостояние главного героя с его врагами набирает обороты и выходит на новый уровень, сообщает телекомпания. В предыдущем сезоне майор МВД Иван Соболев приезжает в Москву и становится начальником УГРО отделения "Тверская", с этого начинается его история.В новом сезоне он сталкивается вновь со своими врагами. Сергей Неретин, который лишился бизнеса и свободы из-за главного героя, предложил ему перемирие, и за это называет истинного заказчика убийства его родителей. Теперь враг Соболева – авторитетный бизнесмен Иван Липранди, в первом сезоне он уже появлялся. Одновременно Соболеву приходится разбираться с врагами уровнем пониже, но от этого не менее неприятными и опасными. Один из них – убийца Отца (воровской авторитет Папанин), в поисках которого ему помогает новый "хозяин", занявший трон Пананина.Кроме того, Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и вместе со своей командой – опытным майором Федором Бондаревым, капитаном Игорем Лазаревым и совсем молодым лейтенантом Левой Бернштейном – раскроет много запутанных дел. "Мой герой Иван Соболев – настоящий человек, который работает не ради денег, а ради того, чтобы все было хорошо и по закону, хотя иногда, чтобы решить какие-то сложные дела, он сам может пренебречь им. С Соболевым у нас одинаковое чувство юмора. Можно сказать, что он близок мне по энергетике. Иван, как и я, готов на любой кипиш и всем сердцем любит свою работу. В новом сезоне у моего героя появится новый антагонист по имени Иван Липранди, под которого Соболев будет копать параллельно с раскрытием других дел", – рассказал исполнитель роли Соболева Иван Колесников.По его словам, в этот раз съемочный процесс шел дольше, снимали в два этапа: в павильоне и на натуре, даже некоторые летние сцены пришлось снимать зимой. Была какая-то безумная выработка, но все прошло замечательно.Колесников поблагодарил всех участников съемочной группы рассказав, что все работало как часы, такой команде можно только позавидовать. По утрам включали музыку, чтобы растанцеваться и прийти в себя, а также часто заказывали пиццу прямо на площадку. Колесникову кажется, что именно за счет этого работа продвигалась гораздо легче."Во втором сезоне сериала "Тверская" все становится серьезнее и опаснее. Главный герой вступает в поединок с сильнейшим противником, который использует все методы для достижения своих целей. В этом сезоне много динамики, трюков, драк, слежек, преследований. Команда оперов расследует убийства, подставы, мошенничество, воровство", – сказал режиссер-постановщик Сергей Краснов.Он отметил, что в производстве старались сделать захватывающую историю, внимательно проследить развитие всех персонажей, любовь, отношения, юмор, забавные ситуации, которые всегда случаются. Несмотря на то что опера работают на Тверской, это самые простые честные парни."В новом сезоне активно развиваются лирические линии персонажей. Их отношения становятся глубже, интереснее и сложнее. Мою героиню Луизу тоже ждут новые перипетии, она начнет рассматривать себя не только как адвоката, профессионала, человека, который сконцентрирован на работе, но и как женщину. Она будет примерять на себя образ жены", – сказала исполнительница роли Луизы Лукерья Ильяшенко.По ее словам, одну из самых романтичных сцен снимали на крыше гостиницы "Националь". Было невероятно красиво, хоть и холодно."Я думаю, сериал "Тверская" цепляет увлекательным сценарием и хорошими актерами. Надеюсь, мы неплохо отработали, и второй сезон будет еще интереснее. В нем много экшена, и еще лучше раскрыты все персонажи. Например, моего героя Федора Бондарева в новых сериях ждут серьезные изменения в семейной жизни", – сказал исполнитель роли Бондарева Александр Красовский.По его словам, сериал снимался в основном в Москве и Подмосковье, одна из самых интересных локаций – это аэродром. Вся команда отработала с полной отдачей, отдельная благодарность режиссеру Сергею Краснову."Мой герой Игорь Лазарев – человек легкий, без комплексов, может быть, немного наивный. Он вырос без отца и всячески пытается найти ту единственную любовь, искренность, но тем не менее он сильный мужчина и может проявить себя как надо. В чем-то он, конечно, мне близок, ведь мы строим своих героев из себя. Атмосфера на съемочной площадке прекрасная! Люди здесь замечательные работают, мы почти одна семья, друг за друга радеем", - сказал исполнитель роли Игоря Лазарева Кирилл Запорожский.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: F7NfYUJCUneLu1KXkmvn

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нтв (телеканал), кино и сериалы, культура