https://ria.ru/20240829/netanyakhu--1969267969.html

Нетаньяху обсудил с Зеленским паломничество евреев в Умань

Нетаньяху обсудил с Зеленским паломничество евреев в Умань - РИА Новости, 29.08.2024

Нетаньяху обсудил с Зеленским паломничество евреев в Умань

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Зеленскому в том числе для обсуждения вопросов, связанных с ежегодным паломничеством израильтян в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:05

2024-08-29T16:05

2024-08-29T16:05

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Зеленскому в том числе для обсуждения вопросов, связанных с ежегодным паломничеством израильтян в украинский город Умань, где расположена могила раввина Нахмана из Брацлава, сообщила в четверг государственная телерадиокомпания Kan. "Нетаньяху позвонил (Зеленскому - ред.), среди прочего, чтобы обсудить вопрос, который он пытается решить каждый год - паломничество к могиле раввина Нахмана из Брацлава, которая находится в Умани на Украине", - сообщила радиостанция, добавив, что лидеры не общались почти целый год. Изначально об этом телефонном разговоре сообщил в среду посол Израиля на Украине Михаил Бродский, который заявил, что в ходе него "обсуждалась ситуация в Украине и на Ближнем Востоке". Канцелярия израильского премьера официально не делала пресс-релизов по поводу разговора с Зеленским и пока что не ответила на запрос РИА Новости с просьбой конкретизировать темы беседы. Kan отмечает, что израильское правительство заинтересовано в том, чтобы паломничество в Умань состоялось, так как этот вопрос беспокоит представителей религиозных партий, которые входят в правящую коалицию Нетаньяху. В сентябре 2024 года более 35 тысяч паломников посетили Умань. Тогда Нетаньяху на фоне предостережений от украинской стороны о нехватке бомбоубежищ в Умани заявлял, что израильские паломники должны нести личную ответственность за свою безопасность. В этом году власти Израиля пока не издавали никаких официальных рекомендаций по поводу посещения Умани в период празднования еврейского нового года. Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма - хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в конце XVIII - начале XIX века. Паломничество приурочено к празднованию еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечается со 2 по 4 октября.

https://ria.ru/20240828/izrail-1969072630.html

https://ria.ru/20230404/khadzh-1862952789.html

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умань, израиль, украина, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, в мире