https://ria.ru/20240829/neft-1969301139.html

В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти

В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти - РИА Новости, 30.08.2024

В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти

Значительная часть стран ЕС в обход санкций "лицемерно и тайком" по-прежнему покупает российские энергоносители через Индию, ханжески критикуя Венгрию, которая... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-29T17:51

2024-08-29T17:51

2024-08-30T13:48

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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Значительная часть стран ЕС в обход санкций "лицемерно и тайком" по-прежнему покупает российские энергоносители через Индию, ханжески критикуя Венгрию, которая покупает российскую нефть напрямую и открыто, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Значительная часть стран ЕС в обход санкций тайком, ханжески, лицемерно покупает российские энергоносители так же, как и раньше. Есть страна, Индия, которая в семьдесят раз нарастила импорт из России, а ЕС сегодня - импортёр индийской нефти номер один", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Министр назвал лицемерной и ложной критику со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая покупает нефть у России "честно, открыто и напрямую"* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240829/evropa-1968997666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цены на нефть, россия, индия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, facebook