https://ria.ru/20240829/neft-1969301139.html
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти - РИА Новости, 30.08.2024
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти
Значительная часть стран ЕС в обход санкций "лицемерно и тайком" по-прежнему покупает российские энергоносители через Индию, ханжески критикуя Венгрию, которая... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T17:51
2024-08-29T17:51
2024-08-30T13:48
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БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Значительная часть стран ЕС в обход санкций "лицемерно и тайком" по-прежнему покупает российские энергоносители через Индию, ханжески критикуя Венгрию, которая покупает российскую нефть напрямую и открыто, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Значительная часть стран ЕС в обход санкций тайком, ханжески, лицемерно покупает российские энергоносители так же, как и раньше. Есть страна, Индия, которая в семьдесят раз нарастила импорт из России, а ЕС сегодня - импортёр индийской нефти номер один", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Министр назвал лицемерной и ложной критику со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая покупает нефть у России "честно, открыто и напрямую"* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены на нефть, россия, индия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, facebook
Цены на нефть, Россия, Индия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook
В Венгрии ответили на критику из-за покупки российской нефти
Сийярто: большая часть стран ЕС покупает российские энергоносители через Индию