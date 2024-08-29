В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
© Фото : Правительство Ярославской областиВ Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Шесть общественных территорий уже благоустроили в этом году в Ярославской области по нацпроекту, сообщает правительство региона.
Правительство Ярославской области, реализующее в регионе проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", информирует, что в этом году по нацпроекту уже благоустроены шесть общественных территорий: это объекты в Данилове, Гаврилов-Яме, Мышкине, поселке Ивняки Ярославского района, селе Дунилово Большесельского района, поселке Песочное Рыбинского района. Завершаются работы еще на девяти – в Ярославском, Некрасовском, Рыбинском, Борисоглебском районах, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове и Рыбинске, сообщает правительство области. Нацпроект инициирован президентом Владимиром Путиным.
© Фото : Правительство Ярославской областиВ Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
"Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" мы не только меняем пространство вокруг, но и создаем ту среду, которая необходима людям. Внешние преображения подтягивают за собой другое наполнение, стимулируют бизнес, развитие туризма, инвестпотенциала, появление новых рабочих мест", – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Всего, как сообщает правительство области, в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустроят 29 общественных территорий.