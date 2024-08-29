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В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий - РИА Новости, 29.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:35 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/natsproekt-1969296867.html
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий - РИА Новости, 29.08.2024
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
Шесть общественных территорий уже благоустроили в этом году в Ярославской области по нацпроекту, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:35
2024-08-29T17:35
ярославская область
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данилов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Шесть общественных территорий уже благоустроили в этом году в Ярославской области по нацпроекту, сообщает правительство региона. Правительство Ярославской области, реализующее в регионе проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", информирует, что в этом году по нацпроекту уже благоустроены шесть общественных территорий: это объекты в Данилове, Гаврилов-Яме, Мышкине, поселке Ивняки Ярославского района, селе Дунилово Большесельского района, поселке Песочное Рыбинского района. Завершаются работы еще на девяти – в Ярославском, Некрасовском, Рыбинском, Борисоглебском районах, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове и Рыбинске, сообщает правительство области. Нацпроект инициирован президентом Владимиром Путиным. "Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" мы не только меняем пространство вокруг, но и создаем ту среду, которая необходима людям. Внешние преображения подтягивают за собой другое наполнение, стимулируют бизнес, развитие туризма, инвестпотенциала, появление новых рабочих мест", – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего, как сообщает правительство области, в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустроят 29 общественных территорий.
https://ria.ru/20240829/sofinansirovanie-1969146288.html
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гаврилов-ям, данилов, михаил евраев
Ярославская область, Гаврилов-Ям, Данилов, Михаил Евраев

В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий

© Фото : Правительство Ярославской областиВ Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Правительство Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Шесть общественных территорий уже благоустроили в этом году в Ярославской области по нацпроекту, сообщает правительство региона.
Правительство Ярославской области, реализующее в регионе проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", информирует, что в этом году по нацпроекту уже благоустроены шесть общественных территорий: это объекты в Данилове, Гаврилов-Яме, Мышкине, поселке Ивняки Ярославского района, селе Дунилово Большесельского района, поселке Песочное Рыбинского района. Завершаются работы еще на девяти – в Ярославском, Некрасовском, Рыбинском, Борисоглебском районах, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове и Рыбинске, сообщает правительство области. Нацпроект инициирован президентом Владимиром Путиным.
© Фото : Правительство Ярославской областиВ Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Правительство Ярославской области
В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий
"Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" мы не только меняем пространство вокруг, но и создаем ту среду, которая необходима людям. Внешние преображения подтягивают за собой другое наполнение, стимулируют бизнес, развитие туризма, инвестпотенциала, появление новых рабочих мест", – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Всего, как сообщает правительство области, в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустроят 29 общественных территорий.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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Ярославская областьГаврилов-ЯмДаниловМихаил Евраев
 
 
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