https://ria.ru/20240829/natsproekt-1969296867.html

В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий

В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий - РИА Новости, 29.08.2024

В Ярославской области по нацпроекту благоустроили 6 общественных территорий

Шесть общественных территорий уже благоустроили в этом году в Ярославской области по нацпроекту, сообщает правительство региона. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:35

2024-08-29T17:35

2024-08-29T17:35

ярославская область

гаврилов-ям

данилов

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Шесть общественных территорий уже благоустроили в этом году в Ярославской области по нацпроекту, сообщает правительство региона. Правительство Ярославской области, реализующее в регионе проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", информирует, что в этом году по нацпроекту уже благоустроены шесть общественных территорий: это объекты в Данилове, Гаврилов-Яме, Мышкине, поселке Ивняки Ярославского района, селе Дунилово Большесельского района, поселке Песочное Рыбинского района. Завершаются работы еще на девяти – в Ярославском, Некрасовском, Рыбинском, Борисоглебском районах, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Ростове и Рыбинске, сообщает правительство области. Нацпроект инициирован президентом Владимиром Путиным. "Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" мы не только меняем пространство вокруг, но и создаем ту среду, которая необходима людям. Внешние преображения подтягивают за собой другое наполнение, стимулируют бизнес, развитие туризма, инвестпотенциала, появление новых рабочих мест", – отметил в социальных сетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего, как сообщает правительство области, в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе благоустроят 29 общественных территорий.

https://ria.ru/20240829/sofinansirovanie-1969146288.html

гаврилов-ям

данилов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гаврилов-ям, данилов, михаил евраев