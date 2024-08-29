https://ria.ru/20240829/nato-1969269121.html

В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником

В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником - РИА Новости, 29.08.2024

В Женеве откроется офис НАТО с единственным сотрудником

Офис НАТО в Женеве для укрепления связей с международными организациями откроется в сентябре 2024 года в помещениях Центра политики безопасности не далеко от... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:09

2024-08-29T16:09

2024-08-29T16:29

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ЖЕНЕВА, 29 авг - РИА Новости. Офис НАТО в Женеве для укрепления связей с международными организациями откроется в сентябре 2024 года в помещениях Центра политики безопасности не далеко от штаб-квартиры ООН, в нем будет всего один сотрудник, заявила РИА Новости официальный представитель Женевского центра политики безопасности (GCSP) Анн-Каролина Писси Мартель.В июле власти Швейцарии сообщили, что НАТО открывает в Женеве представительство для взаимодействия с расположенными в швейцарском городе международными организациями."Как было известно, НАТО собирается открыть в Женеве офис для укрепления связи с международными организациями. Этот офис с одним сотрудником сначала будет размещен в GCSP и начнет работу в сентябре 2024 года", - сказала она.В июле 2023 года в итоговом заявлении после первого дня встречи стран НАТО в Вильнюсе говорилось, что альянс работает над созданием своего представительства в Женеве для укрепления связей с ООН и другими международными организациями.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО.

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969108727.html

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968419523.html

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в мире, нато, женева (город), швейцария, берн (кантон), оон, евросоюз