https://ria.ru/20240829/nato-1969186584.html
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию - РИА Новости, 29.08.2024
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:14
2024-08-29T12:14
2024-08-29T12:22
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию", — сказал он.Риттер добавил, что в этой ситуации нельзя утверждать, что операция ВСУ стала "ответной мерой" на действия России, так как все началось из-за военных преступлений Киева в Донбассе, на которые Москве пришлось отреагировать.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240828/vsu-1968916580.html
https://ria.ru/20240829/rossiya-1969130780.html
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в мире, курская область, россия, киев, скотт риттер, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
В мире, Курская область, Россия, Киев, Скотт Риттер, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США обвинили НАТО во вторжении в Россию
Риттер: НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
НАТО стоит за атакой ВСУ на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Danny Haiphong.
"В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась в Россию", — сказал он.
Риттер добавил, что в этой ситуации нельзя утверждать, что операция ВСУ стала "ответной мерой" на действия России, так как все началось из-за военных преступлений Киева в Донбассе, на которые Москве пришлось отреагировать.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.