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Сечин заявил о негативном влиянии налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Сечин заявил о негативном влиянии налоговой нагрузки на нефтяную отрасль - РИА Новости, 30.08.2024
Сечин заявил о негативном влиянии налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Текущий высокий уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в России разрушает ее экономическую модель работы и нарушает права инвесторов, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-29T23:56
2024-08-29T23:56
2024-08-30T00:06
экономика
цены на нефть
россия
игорь сечин
роснефть
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Текущий высокий уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в России разрушает ее экономическую модель работы и нарушает права инвесторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. По словам Сечина, за 2019-2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75 процентов, а в других отраслях за аналогичный период была кратно ниже: в банковском секторе — 27 процентов, в горнорудной и металлургической отрасли — 35, в добыче алмазов и драг металлов — 31, в газовой отрасли — 62. "Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров-физических лиц, число которых у "Роснефти" превышает 1,3 миллиона человек", — приводятся в сообщении компании слова Сечина. Он добавил, что компания по итогам первого полугодия обеспечила уплату 2,8 триллиона рублей налогов.
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экономика, цены на нефть, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин заявил о негативном влиянии налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Сечин: рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль нарушает права инвесторов
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Текущий высокий уровень налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в России разрушает ее экономическую модель работы и нарушает права инвесторов, заявил глава "Роснефти
" Игорь Сечин.
По словам Сечина, за 2019-2023 годы налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75 процентов, а в других отраслях за аналогичный период была кратно ниже: в банковском секторе — 27 процентов, в горнорудной и металлургической отрасли — 35, в добыче алмазов и драг металлов — 31, в газовой отрасли — 62.
"Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров-физических лиц, число которых у "Роснефти" превышает 1,3 миллиона человек", — приводятся в сообщении компании слова Сечина.
Он добавил, что компания по итогам первого полугодия обеспечила уплату 2,8 триллиона рублей налогов.