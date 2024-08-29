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В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 29.08.2024 (обновлено: 07:24 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/naemnik-1969109342.html
В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ
В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ
Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, воевавшего за ВСУ, следует из заявления... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T06:19
2024-08-29T07:24
специальная военная операция на украине
в мире
мексика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, воевавшего за ВСУ, следует из заявления мексиканского МИД. По данным газеты Heraldo, Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился в зону конфликта в качестве наемника, воевавшего за ВСУ. "Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника... Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил", — сообщили в МИД латиноамериканского государства. Как отмечается в заявлении, посольство Мексики на Украине окажет поддержку семье соотечественника в проведении необходимых процедур для репатриации тела.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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в мире, мексика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мексика, Украина, Вооруженные силы Украины
В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ

Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть наемника, воевавшего за ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, воевавшего за ВСУ, следует из заявления мексиканского МИД.
По данным газеты Heraldo, Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился в зону конфликта в качестве наемника, воевавшего за ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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"Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника... Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил", — сообщили в МИД латиноамериканского государства.
Как отмечается в заявлении, посольство Мексики на Украине окажет поддержку семье соотечественника в проведении необходимых процедур для репатриации тела.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМексикаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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