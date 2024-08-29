https://ria.ru/20240829/naemnik-1969109342.html

В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ

В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024

В Мексике подтвердили смерть наемника, воевавшего за ВСУ

Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, воевавшего за ВСУ, следует из заявления... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T06:19

2024-08-29T06:19

2024-08-29T07:24

специальная военная операция на украине

в мире

мексика

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть соотечественника Карлоса Хесуса Гонсалеса Мендосы, наемника, воевавшего за ВСУ, следует из заявления мексиканского МИД. По данным газеты Heraldo, Карлос Хесус Гонсалес Мендоса отправился в зону конфликта в качестве наемника, воевавшего за ВСУ. "Дипломатическое представительство подтвердило у украинских властей факт смерти соотечественника... Также было подтверждено, что он не являлся военнослужащим мексиканских вооруженных сил", — сообщили в МИД латиноамериканского государства. Как отмечается в заявлении, посольство Мексики на Украине окажет поддержку семье соотечественника в проведении необходимых процедур для репатриации тела.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

мексика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, украина, вооруженные силы украины