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В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 29.08.2024
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10:19 29.08.2024 (обновлено: 10:21 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/mrot-1969138417.html
В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году
В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 29.08.2024
В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году
Правительство России включило в национальный проект "Кадры" показатели о двукратном повышении МРОТ в РФ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года,... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:19
2024-08-29T10:21
мрот
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство России включило в национальный проект "Кадры" показатели о двукратном повышении МРОТ в РФ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года, говорится в сообщении правительства."Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год", — указано в документе.Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту "Кадры".В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Таким образом с 2030 года он достигнет уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.
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мрот, общество
МРОТ, Общество

В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство России включило в национальный проект "Кадры" показатели о двукратном повышении МРОТ в РФ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года, говорится в сообщении правительства.
"Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год", — указано в документе.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту "Кадры".
В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Таким образом с 2030 года он достигнет уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.
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