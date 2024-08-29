https://ria.ru/20240829/mrot-1969138417.html

В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году

В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году - РИА Новости, 29.08.2024

В нацпроект "Кадры" заложили двукратное повышение МРОТ к 2030 году

Правительство России включило в национальный проект "Кадры" показатели о двукратном повышении МРОТ в РФ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года,... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:19

2024-08-29T10:19

2024-08-29T10:21

мрот

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Правительство России включило в национальный проект "Кадры" показатели о двукратном повышении МРОТ в РФ к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года, говорится в сообщении правительства."Глава правительства поручил проработать вопросы финансового обеспечения мероприятий нацпроекта, провести приоритизацию дополнительных расходов федерального бюджета в целевом варианте финансирования нацпроекта, включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год", — указано в документе.Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвященной новому национальному проекту "Кадры".В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января этого года его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей. Таким образом с 2030 года он достигнет уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240607/mrot-1951411423.html

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

мрот, общество