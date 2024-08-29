https://ria.ru/20240829/moskva-1969314843.html

На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов

На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов - РИА Новости, 29.08.2024

На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов

На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, десять из них находятся в России нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:08

2024-08-29T19:08

2024-08-29T23:25

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969316626_0:0:690:388_1920x0_80_0_0_02f052a47984e45052c9707e37f15dbf.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, десять из них находятся в России нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Информация о драке на Жулебинском бульваре поступила в полицию накануне вечером."Между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. <...> С адреса происшествия в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, данных о пострадавших не поступало. В отношении 21 правонарушителя составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Еще десять человек проходят по статье "Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России". По ней грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением из страны.Полиция устанавливает всех участников конфликта, заключили в столичном главке.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва