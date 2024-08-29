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На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов - РИА Новости, 29.08.2024
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19:08 29.08.2024 (обновлено: 23:25 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/moskva-1969314843.html
На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов
На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов - РИА Новости, 29.08.2024
На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов
На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, десять из них находятся в России нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:08
2024-08-29T23:25
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, десять из них находятся в России нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Информация о драке на Жулебинском бульваре поступила в полицию накануне вечером."Между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. &lt;...&gt; С адреса происшествия в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, данных о пострадавших не поступало. В отношении 21 правонарушителя составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Еще десять человек проходят по статье "Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России". По ней грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением из страны.Полиция устанавливает всех участников конфликта, заключили в столичном главке.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов

На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, их задержали

© ЧП / Москва/TelegramПотасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы
Потасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© ЧП / Москва/Telegram
Потасовка с участием 23 мигрантов произошла на юго-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, десять из них находятся в России нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Информация о драке на Жулебинском бульваре поступила в полицию накануне вечером.
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"Между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. <...> С адреса происшествия в территориальный отдел были доставлены 23 приезжих гражданина", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, данных о пострадавших не поступало.
В отношении 21 правонарушителя составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Еще десять человек проходят по статье "Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в России". По ней грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с выдворением из страны.
Полиция устанавливает всех участников конфликта, заключили в столичном главке.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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