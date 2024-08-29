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Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы на реке Халхин-Гол
Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы на реке Халхин-Гол - РИА Новости, 29.08.2024
Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы на реке Халхин-Гол
Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуху с 85-й годовщиной победы на реке Халхин-Гол, отметил, что в России и... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:24
2024-08-29T17:24
2024-08-29T17:24
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя президента Монголии Ухнагийна Хурэлсуху с 85-й годовщиной победы на реке Халхин-Гол, отметил, что в России и Монголии свято чтят память воинов, которые отстояли независимость Монголии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент, примите сердечные поздравления по случаю 85-й годовщины победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В наших странах свято чтят память воинов Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии, которые плечом к плечу сражались с захватчиками и ценой огромных жертв отстояли независимость Монгольского государства", - говорится в поздравлении. Президент России также отметил, что традиции дружбы и взаимовыручки, закалённые в военную пору, стали надёжной основой дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства между Москвой и Улан-Батором. "Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Монголии – счастья и процветания", - добавил Путин.
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монголия, россия, москва, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, политика
Монголия, Россия, Москва, Владимир Путин, Ухнагийн Хурэлсух, Политика
Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы на реке Халхин-Гол
Путин: в РФ свято чтят память воинов, отстоявших независимость Монголии