https://ria.ru/20240829/molodezh-1969274158.html

Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики

Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики - РИА Новости, 29.08.2024

Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию стратегии молодежной политики на период до... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:19

2024-08-29T16:19

2024-08-29T16:19

общество

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию стратегии молодежной политики на период до 2030 года.На заседании правительства Мишустин сообщил, что кабмин утвердил стратегию молодежной политики на период до 2030 года. План мероприятий по реализации стратегии будет разработан Росмолодежью в ближайшие полгода."Прошу вас держать на личном контроле все мероприятия. Реализация стратегии затронет всю нашу молодежь, детей, которые в понедельник, кстати, пойдут в первый класс, выпускников, которые сегодня уже задумываются о будущей профессии. Ну и, конечно, молодых людей, которые сейчас продолжают образование, либо которые готовятся стать родителями, осваиваются на первом рабочем месте, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Важно оказать им необходимую поддержку, они будущее нашей страны", - обратился Мишустин к Чернышенко.

https://ria.ru/20240125/molodezh-1923501594.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин