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Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики - РИА Новости, 29.08.2024
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16:19 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/molodezh-1969274158.html
Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики
Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики - РИА Новости, 29.08.2024
Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию стратегии молодежной политики на период до... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:19
2024-08-29T16:19
общество
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию стратегии молодежной политики на период до 2030 года.На заседании правительства Мишустин сообщил, что кабмин утвердил стратегию молодежной политики на период до 2030 года. План мероприятий по реализации стратегии будет разработан Росмолодежью в ближайшие полгода."Прошу вас держать на личном контроле все мероприятия. Реализация стратегии затронет всю нашу молодежь, детей, которые в понедельник, кстати, пойдут в первый класс, выпускников, которые сегодня уже задумываются о будущей профессии. Ну и, конечно, молодых людей, которые сейчас продолжают образование, либо которые готовятся стать родителями, осваиваются на первом рабочем месте, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Важно оказать им необходимую поддержку, они будущее нашей страны", - обратился Мишустин к Чернышенко.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Мишустин поручил Чернышенко контролировать реализацию молодежной политики

Мишустин поручил Чернышенко лично контролировать реализацию молодежной политики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать на личном контроле реализацию стратегии молодежной политики на период до 2030 года.
На заседании правительства Мишустин сообщил, что кабмин утвердил стратегию молодежной политики на период до 2030 года. План мероприятий по реализации стратегии будет разработан Росмолодежью в ближайшие полгода.
"Прошу вас держать на личном контроле все мероприятия. Реализация стратегии затронет всю нашу молодежь, детей, которые в понедельник, кстати, пойдут в первый класс, выпускников, которые сегодня уже задумываются о будущей профессии. Ну и, конечно, молодых людей, которые сейчас продолжают образование, либо которые готовятся стать родителями, осваиваются на первом рабочем месте, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Важно оказать им необходимую поддержку, они будущее нашей страны", - обратился Мишустин к Чернышенко.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил Мишустин
 
 
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