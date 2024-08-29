Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью
Чернышенко: в РФ к 2030 году должна быть сформирована система работы с молодежью
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, она обеспечит воспитание ответственных, патриотически настроенных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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"К 30 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан. Важно, чтобы они поддерживали традиционные, духовно-нравственные ценности, которые определил президент в 809 указе, и верили в возможность самореализации в России", - сказал Чернышенко в ходе заседания правительства.
По словам вице-премьера, порядка 75% ребят должны быть привлечены к участию в молодежных проектах, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность должно составить не менее 45% молодежи.
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29 августа, 15:55