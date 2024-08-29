https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html

Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью

Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью - РИА Новости, 29.08.2024

Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью

К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, она обеспечит воспитание ответственных, патриотически настроенных граждан, заявил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:04

2024-08-29T16:04

2024-08-29T16:22

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, она обеспечит воспитание ответственных, патриотически настроенных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 30 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан. Важно, чтобы они поддерживали традиционные, духовно-нравственные ценности, которые определил президент в 809 указе, и верили в возможность самореализации в России", - сказал Чернышенко в ходе заседания правительства.По словам вице-премьера, порядка 75% ребят должны быть привлечены к участию в молодежных проектах, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность должно составить не менее 45% молодежи.

https://ria.ru/20240829/strategiya-1969265122.html

россия

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко