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Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью - РИА Новости, 29.08.2024
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16:04 29.08.2024 (обновлено: 16:22 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/molodezh-1969267603.html
Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью
Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью - РИА Новости, 29.08.2024
Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью
К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, она обеспечит воспитание ответственных, патриотически настроенных граждан, заявил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:04
2024-08-29T16:22
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, она обеспечит воспитание ответственных, патриотически настроенных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."К 30 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан. Важно, чтобы они поддерживали традиционные, духовно-нравственные ценности, которые определил президент в 809 указе, и верили в возможность самореализации в России", - сказал Чернышенко в ходе заседания правительства.По словам вице-премьера, порядка 75% ребят должны быть привлечены к участию в молодежных проектах, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность должно составить не менее 45% молодежи.
https://ria.ru/20240829/strategiya-1969265122.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о формировании системы работы с молодежью

Чернышенко: в РФ к 2030 году должна быть сформирована система работы с молодежью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, она обеспечит воспитание ответственных, патриотически настроенных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"К 30 году в России должна быть сформирована система работы с молодежью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан. Важно, чтобы они поддерживали традиционные, духовно-нравственные ценности, которые определил президент в 809 указе, и верили в возможность самореализации в России", - сказал Чернышенко в ходе заседания правительства.
По словам вице-премьера, порядка 75% ребят должны быть привлечены к участию в молодежных проектах, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность должно составить не менее 45% молодежи.
Молодые люди в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
29 августа, 15:55
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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