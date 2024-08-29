https://ria.ru/20240829/moldavia-1969281315.html

В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах

В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах - РИА Новости, 29.08.2024

В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах

Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока "Победа" в выборах президента и референдуме, об этом говорится в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:42

2024-08-29T16:42

2024-08-29T16:42

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КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока "Победа" в выборах президента и референдуме, об этом говорится в опубликованном решении суда. Апелляционная палата Кишинева ранее отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате. Вердикт был оглашен в четверг в отсутствии сторон. "Высшая судебная палата Республики Молдова постановляет: обращение политической партии "Возрождение", политической партии "Шанс", политической партии "Победа" и политической партии "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", поданное через адвоката Вадима Банару, признано недопустимым. Решение является окончательным", - говорится в решении, опубликованном на сайте палаты. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики составляет 18. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, кишинев, москва, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз