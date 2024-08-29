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В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах - РИА Новости, 29.08.2024
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16:42 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/moldavia-1969281315.html
В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах
В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах - РИА Новости, 29.08.2024
В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах
Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока "Победа" в выборах президента и референдуме, об этом говорится в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:42
2024-08-29T16:42
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КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока "Победа" в выборах президента и референдуме, об этом говорится в опубликованном решении суда. Апелляционная палата Кишинева ранее отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате. Вердикт был оглашен в четверг в отсутствии сторон. "Высшая судебная палата Республики Молдова постановляет: обращение политической партии "Возрождение", политической партии "Шанс", политической партии "Победа" и политической партии "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", поданное через адвоката Вадима Банару, признано недопустимым. Решение является окончательным", - говорится в решении, опубликованном на сайте палаты. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики составляет 18. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз
В Молдавии оставили в силе запрет на участие блока "Победа" в выборах

Высшая судебная палата Молдавии оставила запрет на участие "Победы" в выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока "Победа" в выборах президента и референдуме, об этом говорится в опубликованном решении суда.
Апелляционная палата Кишинева ранее отклонила иск блока "Победа" об аннулировании решения ЦИК об отказе политсиле участвовать в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции. Решение было опротестовано в Высшей судебной палате. Вердикт был оглашен в четверг в отсутствии сторон.
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"Высшая судебная палата Республики Молдова постановляет: обращение политической партии "Возрождение", политической партии "Шанс", политической партии "Победа" и политической партии "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", поданное через адвоката Вадима Банару, признано недопустимым. Решение является окончательным", - говорится в решении, опубликованном на сайте палаты.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. Число желающих выдвинуть свои кандидатуры на пост главы республики составляет 18.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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В миреМолдавияКишиневМоскваИлан ШорМайя СандуВозрождениеЕвразийский экономический союз
 
 
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