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Группировка "Днепр" уничтожила до 45 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 солдат ВСУ - РИА Новости, 29.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских формирований составили до 45 военных, БТР США РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:37
2024-08-29T12:37
2024-08-29T12:37
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских формирований составили до 45 военных, БТР США М113, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, в районах населенных пунктов Павловка и Степное Запорожской области. Потери противника составили до 45-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 45 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 45 военных и склад боеприпасов в Запорожской области