https://ria.ru/20240829/migranty-1969146422.html
Польша заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе
Польша заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе - РИА Новости, 29.08.2024
Польша заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе
Нелегальные мигранты активизировались на белорусско-польской границе, следует из сообщения Пограничной стражи Польши. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:53
2024-08-29T10:53
2024-08-29T10:53
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ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Нелегальные мигранты активизировались на белорусско-польской границе, следует из сообщения Пограничной стражи Польши. "28 августа на границе с Белоруссией зафиксировано 130 попыток нелегального проникновения в Польшу", - говорится в сообщении. Отмечается, что был задержан также один курьер, оказывавший помощь нелегалам в незаконном пересечении границы. При этом в последнее время суточное число попыток незаконно попасть в Польшу из Белоруссии было значительно меньше. 27 августа их зафиксировано 35, 26 августа – 60, а за три дня с 23 до 25 августа – 220. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html
https://ria.ru/20240801/polsha-1963321960.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша заявила об активизации нелегальных мигрантов на границе
Погранслужба Польши заявила о 130 попытках нелегального пересечения границы
ВАРШАВА, 29 авг - РИА Новости. Нелегальные мигранты активизировались на белорусско-польской границе, следует из сообщения Пограничной стражи Польши.
"28 августа на границе с Белоруссией зафиксировано 130 попыток нелегального проникновения в Польшу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что был задержан также один курьер, оказывавший помощь нелегалам в незаконном пересечении границы.
При этом в последнее время суточное число попыток незаконно попасть в Польшу из Белоруссии было значительно меньше. 27 августа их зафиксировано 35, 26 августа – 60, а за три дня с 23 до 25 августа – 220.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).