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В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку - РИА Новости, 29.08.2024
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19:54 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/migrant-1969324305.html
В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку
В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку - РИА Новости, 29.08.2024
В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку
Мигрант пытался изнасиловать девушку в подмосковном Видном, его спугнули очевидцы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T19:54
2024-08-29T19:54
происшествия
россия
видное
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мигрант пытался изнасиловать девушку в подмосковном Видном, его спугнули очевидцы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России. "В соцмедиа сообщается, что в городе Видном гражданин... пытался изнасиловать девушку. Его спугнули очевидцы. По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ. Подозреваемый задержан", - говорится в Telegram-канале ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Помимо этого, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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россия
видное
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, видное, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Видное, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку

В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мигрант пытался изнасиловать девушку в подмосковном Видном, его спугнули очевидцы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.
"В соцмедиа сообщается, что в городе Видном гражданин... пытался изнасиловать девушку. Его спугнули очевидцы. По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ. Подозреваемый задержан", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Помимо этого, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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