https://ria.ru/20240829/migrant-1969324305.html

В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку

В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку - РИА Новости, 29.08.2024

В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать девушку

Мигрант пытался изнасиловать девушку в подмосковном Видном, его спугнули очевидцы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T19:54

2024-08-29T19:54

2024-08-29T19:54

происшествия

россия

видное

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мигрант пытался изнасиловать девушку в подмосковном Видном, его спугнули очевидцы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России. "В соцмедиа сообщается, что в городе Видном гражданин... пытался изнасиловать девушку. Его спугнули очевидцы. По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ. Подозреваемый задержан", - говорится в Telegram-канале ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела. Помимо этого, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20240817/izhevsk-1966765330.html

россия

видное

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, видное, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)