https://ria.ru/20240829/mid-1969210105.html

Никаких переговоров с Киевом в нынешних условиях быть не может, заявил МИД

Никаких переговоров с Киевом в нынешних условиях быть не может, заявил МИД - РИА Новости, 29.08.2024

Никаких переговоров с Киевом в нынешних условиях быть не может, заявил МИД

В условиях происходящих зверств ни о каких мирных переговорах с киевским режимом, независимо от их инициатора, речи быть не может, заявила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:24

2024-08-29T13:24

2024-08-29T13:24

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В условиях происходящих зверств ни о каких мирных переговорах с киевским режимом, независимо от их инициатора, речи быть не может, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Однако последние события показали, что ситуация вокруг украинского кризиса далека от начала мирных переговоров", - сказала она. "Как Вы знаете, в августе режим Зеленского совершил вероломное террористическое вторжение на территорию Курской области", - напомнила Захарова. По ее словам, "это стало своего рода ответом укробандеровцев на мирную инициативу президента России". "В Киеве не скрывали, что подобным шагом намеревались улучшить свои позиции в случае гипотетического переговорного процесса с Россией", - добавила она. "Понятно, что в условиях, когда происходят настоящие зверства, в частности, без разбора наносятся удары по мирным людям, не имеющим никакого отношения к боевым действиям, гражданской инфраструктуре, создаются угрозы для объектов ядерной энергетики, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом, независимо от их инициатора, речи быть не может", - заключила Захарова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240818/statya-1966885256.html

https://ria.ru/20240812/putin-1965723572.html

https://ria.ru/20240826/peskov-1968487873.html

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в мире, россия, курская область, киев, мария захарова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины