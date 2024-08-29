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В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов - РИА Новости, 29.08.2024
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10:26 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/metro-1969139929.html
В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов
В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов - РИА Новости, 29.08.2024
В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов
Движение поездов на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы вновь открыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:26
2024-08-29T10:26
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы вновь открыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что участок "Саларьево - Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы закрыт для движения поездов в связи с работами по подготовке к открытию новой станции "Потапово". "Вновь открыто пассажирское движение на участке между станциями "Саларьево" и "Новомосковская" Сокольнической линии, все станции работают штатно", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 24 по 28 августа автобусы компенсационного маршрута КМ перевозили пассажиров временно закрытого участка. Интервал движения в будни не превышал 30 секунд, а в выходные - 2 минуты. Для быстрого и комфортного движения были введены временные выделенные полосы.
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москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов

На участке Сокольнической линии "Саларьево"-"Новомосковская" снова ходят поезда

© АГН "Москва"Станция Московского метрополитена "Саларьево"
Станция Московского метрополитена Саларьево - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© АГН "Москва"
Станция Московского метрополитена "Саларьево". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы вновь открыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что участок "Саларьево - Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы закрыт для движения поездов в связи с работами по подготовке к открытию новой станции "Потапово".
"Вновь открыто пассажирское движение на участке между станциями "Саларьево" и "Новомосковская" Сокольнической линии, все станции работают штатно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 24 по 28 августа автобусы компенсационного маршрута КМ перевозили пассажиров временно закрытого участка. Интервал движения в будни не превышал 30 секунд, а в выходные - 2 минуты. Для быстрого и комфортного движения были введены временные выделенные полосы.
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