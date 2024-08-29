https://ria.ru/20240829/metro-1969139929.html

В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов

В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов - РИА Новости, 29.08.2024

В Москве на участке Сокольнической линии метро открыли движение поездов

Движение поездов на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы вновь открыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:26

2024-08-29T10:26

2024-08-29T10:26

москва

московский метрополитен

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение поездов на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы вновь открыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что участок "Саларьево - Новомосковская" Сокольнической линии метро Москвы закрыт для движения поездов в связи с работами по подготовке к открытию новой станции "Потапово". "Вновь открыто пассажирское движение на участке между станциями "Саларьево" и "Новомосковская" Сокольнической линии, все станции работают штатно", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 24 по 28 августа автобусы компенсационного маршрута КМ перевозили пассажиров временно закрытого участка. Интервал движения в будни не превышал 30 секунд, а в выходные - 2 минуты. Для быстрого и комфортного движения были введены временные выделенные полосы.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московский метрополитен, общество