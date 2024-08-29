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В России за три года выросло число интернет-магазинов - РИА Новости, 29.08.2024
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04:35 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/magaziny-1969104430.html
В России за три года выросло число интернет-магазинов
В России за три года выросло число интернет-магазинов - РИА Новости, 29.08.2024
В России за три года выросло число интернет-магазинов
Число интернет-магазинов в России за последние три года выросло в 7 раз, рассказали РИА Новости в Федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ) со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T04:35
2024-08-29T04:35
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
технологии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число интернет-магазинов в России за последние три года выросло в 7 раз, рассказали РИА Новости в Федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ) со ссылкой на данные Росстата по регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. "Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) на основе данных, полученных по результатам официального запроса в Росстат, проанализировало статистику регистрации предпринимателей, осуществляющих торговлю в интернете... Общий прирост количества ИП и юрлиц в сфере сетевой торговли за три года составил 600%", - сказали в ФОСТ. Сейчас в сфере сетевой торговли зарегистрировано более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей - их количество за три года выросло в 6,6 раза. Также в отрасли зарегистрировано почти 3,9 тысячи юридических лиц – втрое больше, чем в 2021 году. Также в обществе отметили, что торговлей в интернете занимаются более миллиона селлеров - это партнеры маркетплейсов, которые не подпадают под обозначенные анализом критерии. По оценке ФОСТ, бурный рост в отрасли начался в 2022 году, и эта динамика сохраняется по сей день. "Сетевая торговля – один из самых динамично развивающихся видов предпринимательской деятельности в России. И важно понимать, что это не только крупные маркетплейсы, но и небольшие интернет-магазины. Почти 50 тысяч предпринимателей в России официально ведут сетевую торговлю", ─ отметила председатель ФОСТ Евгения Черницкая.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), технологии
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Технологии
В России за три года выросло число интернет-магазинов

ФОСТ: число интернет-магазинов в России за три года выросло в семь раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число интернет-магазинов в России за последние три года выросло в 7 раз, рассказали РИА Новости в Федеральном обществе сетевой торговли (ФОСТ) со ссылкой на данные Росстата по регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
"Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) на основе данных, полученных по результатам официального запроса в Росстат, проанализировало статистику регистрации предпринимателей, осуществляющих торговлю в интернете... Общий прирост количества ИП и юрлиц в сфере сетевой торговли за три года составил 600%", - сказали в ФОСТ.
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Сейчас в сфере сетевой торговли зарегистрировано более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей - их количество за три года выросло в 6,6 раза. Также в отрасли зарегистрировано почти 3,9 тысячи юридических лиц – втрое больше, чем в 2021 году. Также в обществе отметили, что торговлей в интернете занимаются более миллиона селлеров - это партнеры маркетплейсов, которые не подпадают под обозначенные анализом критерии.
По оценке ФОСТ, бурный рост в отрасли начался в 2022 году, и эта динамика сохраняется по сей день.
"Сетевая торговля – один из самых динамично развивающихся видов предпринимательской деятельности в России. И важно понимать, что это не только крупные маркетплейсы, но и небольшие интернет-магазины. Почти 50 тысяч предпринимателей в России официально ведут сетевую торговлю", ─ отметила председатель ФОСТ Евгения Черницкая.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Технологии
 
 
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