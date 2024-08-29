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ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом
ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом - РИА Новости, 29.08.2024
ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решил не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T21:24
2024-08-29T21:24
2024-08-29T21:24
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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решил не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. "Мадуро продолжит оставаться фактическим президентом, но мы не признаем его демократическую легитимность, основанную на результатах выборов, которые не могут быть верифицированы", - сказал Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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в мире, венесуэла, брюссель, каракас, николас мадуро, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Венесуэла, Брюссель, Каракас, Николас Мадуро, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз
ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом
Боррель: ЕС не признает Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы