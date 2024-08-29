https://ria.ru/20240829/maduro-1969337173.html

ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом

ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом - РИА Новости, 29.08.2024

ЕС не признал Мадуро демократически избранным президентом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решил не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:24

2024-08-29T21:24

2024-08-29T21:24

в мире

венесуэла

брюссель

каракас

николас мадуро

жозеп боррель

дмитрий песков

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решил не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы. "Мадуро продолжит оставаться фактическим президентом, но мы не признаем его демократическую легитимность, основанную на результатах выборов, которые не могут быть верифицированы", - сказал Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

венесуэла

брюссель

каракас

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в мире, венесуэла, брюссель, каракас, николас мадуро, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз