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"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 29.08.2024 (обновлено: 21:40 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/kursk-1969257790.html
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области - РИА Новости, 29.08.2024
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области
Главком ВСУ Александр Сырский, заявляя о вторжении в Курскую область, обходит стороной вопрос о том, сколько территорий ежедневно теряет Украина, заявил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:30
2024-08-29T21:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
курская область
александр сырский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, заявляя о вторжении в Курскую область, обходит стороной вопрос о том, сколько территорий ежедневно теряет Украина, заявил киевский историк и политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам эксперта, во время доклада главкома ВСУ по курскому приграничью он даже не упомянул о потерянных территориях в Донбассе."У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — задался вопросом Бондаренко.По мнению эксперта, командование ВСУ стремится представить нападение на Курскую область в качестве "индульгенции" от всех своих просчетов и ошибок."Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область, мы же там держим оборону, и три-четыре села, это же большое достижение", — указал Бондаренко.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.Министерство обороны России на этой неделе сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка и 36 боевых машин пехоты.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240829/svo-1969338915.html
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безопасность, россия, днр, курская область, александр сырский, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Курская область, Александр Сырский, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области

Бондаренко: Сырский пытается оправдать потерю земель атакой на Курскую область

© Фото : Офис президента УкраиныГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, заявляя о вторжении в Курскую область, обходит стороной вопрос о том, сколько территорий ежедневно теряет Украина, заявил киевский историк и политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.
По словам эксперта, во время доклада главкома ВСУ по курскому приграничью он даже не упомянул о потерянных территориях в Донбассе.
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"У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — задался вопросом Бондаренко.
По мнению эксперта, командование ВСУ стремится представить нападение на Курскую область в качестве "индульгенции" от всех своих просчетов и ошибок.
«
"Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область, мы же там держим оборону, и три-четыре села, это же большое достижение", — указал Бондаренко.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Министерство обороны России на этой неделе сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка и 36 боевых машин пехоты.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРКурская областьАлександр СырскийУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиев
 
 
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