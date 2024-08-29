https://ria.ru/20240829/kursk-1969257790.html

"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области

"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области - РИА Новости, 29.08.2024

"Мы же проигрываем": Сырскому задали жесткий вопрос о Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский, заявляя о вторжении в Курскую область, обходит стороной вопрос о том, сколько территорий ежедневно теряет Украина, заявил... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:30

2024-08-29T15:30

2024-08-29T21:40

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александр сырский

украина

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, заявляя о вторжении в Курскую область, обходит стороной вопрос о том, сколько территорий ежедневно теряет Украина, заявил киевский историк и политолог Константин Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*.По словам эксперта, во время доклада главкома ВСУ по курскому приграничью он даже не упомянул о потерянных территориях в Донбассе."У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?" — задался вопросом Бондаренко.По мнению эксперта, командование ВСУ стремится представить нападение на Курскую область в качестве "индульгенции" от всех своих просчетов и ошибок."Когда Сырскому говорят — "Мы же проигрываем", он отвечает — "А вот Курская область, мы же там держим оборону, и три-четыре села, это же большое достижение", — указал Бондаренко.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.Министерство обороны России на этой неделе сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили до 7450 украинских военнослужащих, 74 танка и 36 боевых машин пехоты.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240829/svo-1969338915.html

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безопасность, россия, днр, курская область, александр сырский, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев