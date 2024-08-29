https://ria.ru/20240829/kursk-1969144625.html

Власти Иркутской области направляют в Курск 500 комплектов школьной одежды

Власти Иркутской области направляют в Курск 500 комплектов школьной одежды - РИА Новости, 29.08.2024

Власти Иркутской области направляют в Курск 500 комплектов школьной одежды

Власти Иркутской области направляют в Курскую область, которая подверглась нападению ВСУ, 500 комплектов школьной одежды для учеников 1-11 классов в качестве... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:43

2024-08-29T10:43

2024-08-29T10:43

надежные люди

курская область

курск

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ИРКУТСК, 29 авг - РИА Новости. Власти Иркутской области направляют в Курскую область, которая подверглась нападению ВСУ, 500 комплектов школьной одежды для учеников 1-11 классов в качестве гуманитарной помощи, сообщил заместитель председателя правительства Приангарья, руководитель регионального штаба по оказанию помощи Курской области Георгий Кузьмин. Штаб находится в постоянном контакте с организациями, оказывающими поддержку проживающим в пунктах временного размещения Курска. Наиболее актуальным остается запрос на школьные принадлежности, канцелярию и школьную одежду. "Совместно с иркутской компанией-производителем школьной одежды в ближайшее время направим в Курск 500 единиц одежды для школьников с 1 по 11 класс", - заявил Кузьмин. По словам пресс-службы Приангарья, одежда подобрана в соответствии с параметрами школьников, предоставленными Курской областью. Комплекты уже переданы для отправки в Курск. Ранее туда доставили две партии гуманитарной помощи от жителей Иркутской области. Кроме того, жители Приангарья собрали для Курской области около 11 миллионов рублей, которые поступили на расчетный счет, открытый иркутским областным отделением Российского Красного Креста. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины