https://ria.ru/20240829/kuleba-1969280198.html

"Немедленно покинуть". В Польше поставили Кулебу на место

"Немедленно покинуть". В Польше поставили Кулебу на место - РИА Новости, 29.08.2024

"Немедленно покинуть". В Польше поставили Кулебу на место

Депутат сейма Польши Януш Ковальский раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Волынской резне. "Этого политика нужно объявить... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:38

2024-08-29T16:38

2024-08-29T16:41

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Депутат сейма Польши Януш Ковальский раскритиковал в соцсети X заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Волынской резне. "Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!" — написал он. Кроме того, Ковальский назвал заявление Кулебы ревизионистским. Накануне, выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего", украинский дипломат оказался в центре скандала из-за комментария о Волынской резне. Так, ему задали вопрос о том, когда Киев проведет эксгумацию ее жертв, на что он ответил словами о необходимости "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в Польше, который и стал камнем преткновения между странами в этом вопросе. Кроме того он призвал оставить историю специалистам.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240726/soyuznik-1962006322.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, польша