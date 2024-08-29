Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:58 29.08.2024 (обновлено: 12:32 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/krokus-1969151549.html
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились пять новых фигурантов, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T10:58
2024-08-29T12:32
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969147241_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_7c96495e937bf7af32c733c295d2ccca.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились пять новых фигурантов, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда РИА Новости."Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 1 декабря 2024 года", — сказал собеседник агентства.Ранее было известно о 12 арестованных по этому делу.Четырем предполагаемым непосредственным исполнителям предъявили обвинения по статьям "Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы", "Участие в террористической организации", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконный оборот оружия в составе организованной группы".Остальных обвиняют в пособничестве в совершении преступления. Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969147241_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f72e500397fe4c73ec6b58af6a38cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"

Суд: пятеро новых фигурантов появились в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились пять новых фигурантов, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда РИА Новости.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 1 декабря 2024 года", — сказал собеседник агентства.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
4 августа, 02:58
Ранее было известно о 12 арестованных по этому делу.
Четырем предполагаемым непосредственным исполнителям предъявили обвинения по статьям "Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы", "Участие в террористической организации", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконный оборот оружия в составе организованной группы".
Остальных обвиняют в пособничестве в совершении преступления.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала