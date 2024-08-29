https://ria.ru/20240829/krokus-1969151549.html

Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"

Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.08.2024

Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"

В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились пять новых фигурантов, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T10:58

2024-08-29T10:58

2024-08-29T12:32

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились пять новых фигурантов, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда РИА Новости."Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 1 декабря 2024 года", — сказал собеседник агентства.Ранее было известно о 12 арестованных по этому делу.Четырем предполагаемым непосредственным исполнителям предъявили обвинения по статьям "Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы", "Участие в террористической организации", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконный оборот оружия в составе организованной группы".Остальных обвиняют в пособничестве в совершении преступления. Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240804/sledstvie-1963929617.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, крокус сити холл