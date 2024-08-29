Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
Суд: пятеро новых фигурантов появились в деле о теракте в "Крокус Сити Холле"
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В деле о теракте в "Крокус Сити Холле" появились пять новых фигурантов, следует из сообщения пресс-службы Басманного суда РИА Новости.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гадоеву Ш. Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 1 декабря 2024 года", — сказал собеседник агентства.
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель
4 августа, 02:58
Ранее было известно о 12 арестованных по этому делу.
Четырем предполагаемым непосредственным исполнителям предъявили обвинения по статьям "Совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы", "Участие в террористической организации", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконный оборот оружия в составе организованной группы".
Остальных обвиняют в пособничестве в совершении преступления.
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматов по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.