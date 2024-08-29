https://ria.ru/20240829/krizis-1969207145.html

ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса

ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса - РИА Новости, 29.08.2024

ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса

Тенденция к "деглобализации" в мире помимо вероятного глобального финансового кризиса может нарастать ввиду риска ухудшения отношений США и Китая, говорится в... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T13:46

2024-08-29T13:46

2024-08-29T13:46

экономика

цены на нефть

сша

китай

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Тенденция к "деглобализации" в мире помимо вероятного глобального финансового кризиса может нарастать ввиду риска ухудшения отношений США и Китая, говорится в опубликованном Банком России проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики". В разделе, где говорится о рисковом сценарии глобального кризиса, Банк России отмечает, что вероятный мировой кризис из-за высокого уровня учётных ставок и накопившихся дисбалансов на финансовых рынках может быть сопоставим по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. "В дополнение к финансовому кризису также реализуется риск ухудшения отношений между Китаем и США, что ведет к активной фазе деглобализации мировой экономики (фрагментации и распаду на торговые блоки и зоны). Тенденция к деглобализации начала проявляться еще в 2018–2019 годах вместе с торговыми спорами и противоречиями. С 2022 года она кратно усилилась на фоне роста геополитического напряжения", - говорится в проекте. Как поясняет ЦБ, страны все в большей степени стремятся разместить производства на своих территориях, заменить принцип партнерства на основе экономических соображений (таких, например, как оптимизация затрат) на критерии географической близости и "дружественности" ("решоринг" и "френдшоринг"). Фрагментация мировой торговли также приводит к снижению совокупной факторной производительности и большей инфляции, из-за чего проходящие процессы деглобализации мировой экономики лишь усилят негативные эффекты на финансовом рынке, отмечает ЦБ. "В результате этого мировой спрос резко упадет – на фоне рецессии в двух крупнейших экономиках (США и еврозоне), усугубленной усиленной фрагментацией. Цены на нефть будут существенно ниже в сравнении с базовым сценарием на всем горизонте. Для российской экономики, помимо ухудшения условий торговли, это также означает вероятное усиление санкционного давления, из-за чего дисконт на отечественные товары расширится", - развивает свой сценарий регулятор.

https://ria.ru/20240508/mvf-1944562633.html

https://ria.ru/20231210/krizis-1914888128.html

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экономика, цены на нефть, сша, китай, центральный банк рф (цб рф)