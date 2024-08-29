https://ria.ru/20240829/krasnodar-1969272669.html

День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов

День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов - РИА Новости, 29.08.2024

День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов

Концерты и салюты в честь празднования Дня города Краснодара буду отменены, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T17:29

2024-08-29T17:29

2024-08-29T17:29

общество

краснодар

мэр

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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Концерты и салюты в честь празднования Дня города Краснодара буду отменены, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. День города Краснодара отмечается в последнюю субботу сентября. "Мы живем в настоящий момент в условиях специальной военной операции, жизнь, здоровье, безопасность наших жителей, и гостей города на первом месте… Никаких пиршеств, салютов, концертов в открытом небе с учетом того, что в рамках АТК краевого есть ограничения во всем крае", - сказал Наумов во время эфира радиостанции "Радио Краснодар". Говоря о программе праздника, глава Краснодара напомнил, что в прошлом году, когда город отмечал юбилейную дату - 230 лет, обошлись без салютов. В этом году для горожан подготовили ряд программ без шумных фейерверков. По словам Наумова, в парках проведут патриотические мероприятия, где наградят некоторых жителей краевой столицы. В честь Дня города откроют несколько инфраструктурных объектов, подведут итоги мурал-фестиваля, участники которого распишут городские фасады. "Будем праздновать, когда победим", - сказал Наумов.

краснодар

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общество, краснодар, мэр