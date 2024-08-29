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День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов
День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов - РИА Новости, 29.08.2024
День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов
Концерты и салюты в честь празднования Дня города Краснодара буду отменены, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T17:29
2024-08-29T17:29
2024-08-29T17:29
общество
краснодар
мэр
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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Концерты и салюты в честь празднования Дня города Краснодара буду отменены, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. День города Краснодара отмечается в последнюю субботу сентября. "Мы живем в настоящий момент в условиях специальной военной операции, жизнь, здоровье, безопасность наших жителей, и гостей города на первом месте… Никаких пиршеств, салютов, концертов в открытом небе с учетом того, что в рамках АТК краевого есть ограничения во всем крае", - сказал Наумов во время эфира радиостанции "Радио Краснодар". Говоря о программе праздника, глава Краснодара напомнил, что в прошлом году, когда город отмечал юбилейную дату - 230 лет, обошлись без салютов. В этом году для горожан подготовили ряд программ без шумных фейерверков. По словам Наумова, в парках проведут патриотические мероприятия, где наградят некоторых жителей краевой столицы. В честь Дня города откроют несколько инфраструктурных объектов, подведут итоги мурал-фестиваля, участники которого распишут городские фасады. "Будем праздновать, когда победим", - сказал Наумов.
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общество, краснодар, мэр
День города в Краснодаре отпразднуют без салютов и концертов
Мэр Краснодара заявил, что праздничные мероприятия в честь Дня города отменяются
СОЧИ, 29 авг – РИА Новости.
Концерты и салюты в честь празднования Дня города Краснодара буду отменены, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов
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День города Краснодара отмечается в последнюю субботу сентября.
"Мы живем в настоящий момент в условиях специальной военной операции, жизнь, здоровье, безопасность наших жителей, и гостей города на первом месте… Никаких пиршеств, салютов, концертов в открытом небе с учетом того, что в рамках АТК краевого есть ограничения во всем крае", - сказал Наумов во время эфира радиостанции "Радио Краснодар".
Говоря о программе праздника, глава Краснодара напомнил, что в прошлом году, когда город отмечал юбилейную дату - 230 лет, обошлись без салютов. В этом году для горожан подготовили ряд программ без шумных фейерверков. По словам Наумова, в парках проведут патриотические мероприятия, где наградят некоторых жителей краевой столицы. В честь Дня города откроют несколько инфраструктурных объектов, подведут итоги мурал-фестиваля, участники которого распишут городские фасады. "Будем праздновать, когда победим", - сказал Наумов.