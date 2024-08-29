https://ria.ru/20240829/kosmos-1969090202.html
США заявили, что уведомляют Россию и Китай об опасности космического мусора
США заявили, что уведомляют Россию и Китай об опасности космического мусора - РИА Новости, 29.08.2024
США заявили, что уведомляют Россию и Китай об опасности космического мусора
США уведомляют Россию и Китай о мусоре в космическом пространстве, который потенциально может угрожать их спутникам, считая такой обмен информацией... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:24
2024-08-29T00:24
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США уведомляют Россию и Китай о мусоре в космическом пространстве, который потенциально может угрожать их спутникам, считая такой обмен информацией ответственным подходом, заявил глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг. "Мы проверяем каждый активный спутник на предмет защиты от всего космического мусора и направляем уведомления всем, включая Китай и Россию. Иногда нас спрашивают: "Зачем вы это делаете?". У нас есть набор правил ответственного поведения, которым мы следуем на ежедневной основе", - сказал Уайтинг. При этом он добавил, что Москва и Пекин, со своей стороны, также направляют ответные уведомления Вашингтону об угрозах в космическом пространстве.
https://ria.ru/20240829/kosmos-1969089368.html
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космос - риа наука, россия, китай, сша, в мире
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, США, В мире
США заявили, что уведомляют Россию и Китай об опасности космического мусора
Пентагон: США уведомляют Россию и Китай об опасности космического мусора