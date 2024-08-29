Рейтинг@Mail.ru
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/kosmos-1969089368.html
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе - РИА Новости, 29.08.2024
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе
Представители США не намерены в ближайшее время вступать в диалог со своими российскими коллегами по вопросам безопасности в космическом пространстве, заявил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:15
2024-08-29T00:15
космос - риа наука
россия
китай
москва
джо байден
василий небензя
оон
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Представители США не намерены в ближайшее время вступать в диалог со своими российскими коллегами по вопросам безопасности в космическом пространстве, заявил глава Космического командования ВС США Стивен Уайтинг. "У нас не запланировано никаких переговоров с Россией", - сказал в ходе брифинга Уайтинг, отвечая на вопрос РИА Новости. В апреле американские СМИ сообщали, что представители администрации президента Джо Байдена вели опосредованные переговоры с Россией, а также своими союзниками, чтобы не допустить размещение Москвой оружия в космосе. Утверждалось, что посредниками между США и РФ в данном вопросе выступали такие страны, как Китай и Индия. В мае высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризацию космоса, когда не дал принять в СБ ООН резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе.
https://ria.ru/20240828/ssha-1968943005.html
https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html
россия
китай
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, китай, москва, джо байден, василий небензя, оон, министерство обороны сша, в мире, сша
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Москва, Джо Байден, Василий Небензя, ООН, Министерство обороны США, В мире, США
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе

Уайтинг: США пока не планируют контакты с Россией по безопасности в космосе

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Представители США не намерены в ближайшее время вступать в диалог со своими российскими коллегами по вопросам безопасности в космическом пространстве, заявил глава Космического командования ВС США Стивен Уайтинг.
"У нас не запланировано никаких переговоров с Россией", - сказал в ходе брифинга Уайтинг, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартовой площадки Космического центра Кеннеди - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования
Вчера, 12:40
В апреле американские СМИ сообщали, что представители администрации президента Джо Байдена вели опосредованные переговоры с Россией, а также своими союзниками, чтобы не допустить размещение Москвой оружия в космосе. Утверждалось, что посредниками между США и РФ в данном вопросе выступали такие страны, как Китай и Индия.
В мае высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризацию космоса, когда не дал принять в СБ ООН резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Пентагоне хотят иметь деконфликтные каналы связи с Россией по космосу
10 апреля, 03:38
 
Космос - РИА НаукаРоссияКитайМоскваДжо БайденВасилий НебензяООНМинистерство обороны СШАВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала