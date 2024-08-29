https://ria.ru/20240829/kosmos-1969089368.html
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе - РИА Новости, 29.08.2024
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе
Представители США не намерены в ближайшее время вступать в диалог со своими российскими коллегами по вопросам безопасности в космическом пространстве, заявил... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T00:15
2024-08-29T00:15
2024-08-29T00:15
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Представители США не намерены в ближайшее время вступать в диалог со своими российскими коллегами по вопросам безопасности в космическом пространстве, заявил глава Космического командования ВС США Стивен Уайтинг. "У нас не запланировано никаких переговоров с Россией", - сказал в ходе брифинга Уайтинг, отвечая на вопрос РИА Новости. В апреле американские СМИ сообщали, что представители администрации президента Джо Байдена вели опосредованные переговоры с Россией, а также своими союзниками, чтобы не допустить размещение Москвой оружия в космосе. Утверждалось, что посредниками между США и РФ в данном вопросе выступали такие страны, как Китай и Индия. В мае высокопоставленный представитель Пентагона обвинил Россию и Китай в разработке и развертывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризацию космоса, когда не дал принять в СБ ООН резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе.
https://ria.ru/20240828/ssha-1968943005.html
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Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Москва, Джо Байден, Василий Небензя, ООН, Министерство обороны США, В мире, США
США не планируют переговоров с Россией по безопасности в космосе
Уайтинг: США пока не планируют контакты с Россией по безопасности в космосе