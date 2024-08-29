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В России разработали антивозрастной корм для кошек
В России разработали антивозрастной корм для кошек - РИА Новости, 29.08.2024
В России разработали антивозрастной корм для кошек
Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:32
2024-08-29T16:32
2024-08-29T16:56
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УФА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале. "Ученые Ижевской государственной медицинской академии первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных", — написал депутат.По его словам, при использовании этого корма слабые и больные животные стали чувствовать себя намного лучше.Через три месяца у кошек зафиксировали увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением.Гарин выразил надежду, что разработка поможет совершить прорыв в ветеринарии, а в дальнейшем и в медицине в целом.
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Хорошие новости, Госдума РФ, Россия, Общество
В России разработали антивозрастной корм для кошек
Депутат Гарин: в Ижевске разработали антивозрастной корм для кошек
УФА, 29 авг — РИА Новости.
Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале
.
"Ученые Ижевской государственной медицинской академии первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных", — написал депутат.
По его словам, при использовании этого корма слабые и больные животные стали чувствовать себя намного лучше.
Через три месяца у кошек зафиксировали увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением.
Гарин выразил надежду, что разработка поможет совершить прорыв в ветеринарии, а в дальнейшем и в медицине в целом.