Рейтинг@Mail.ru
В России разработали антивозрастной корм для кошек - РИА Новости, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:32 29.08.2024 (обновлено: 16:56 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/korm-1969278969.html
В России разработали антивозрастной корм для кошек
В России разработали антивозрастной корм для кошек - РИА Новости, 29.08.2024
В России разработали антивозрастной корм для кошек
Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:32
2024-08-29T16:56
хорошие новости
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966133963_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_17b9802f9993000206614e90589dfd7c.jpg
УФА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале. "Ученые Ижевской государственной медицинской академии первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных", — написал депутат.По его словам, при использовании этого корма слабые и больные животные стали чувствовать себя намного лучше.Через три месяца у кошек зафиксировали увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением.Гарин выразил надежду, что разработка поможет совершить прорыв в ветеринарии, а в дальнейшем и в медицине в целом.
https://ria.ru/20240817/vystavka-pristroystvo-1966795785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966133963_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6449999f0086c400e0b4ec5d996ad35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, общество
Хорошие новости, Госдума РФ, Россия, Общество
В России разработали антивозрастной корм для кошек

Депутат Гарин: в Ижевске разработали антивозрастной корм для кошек

© iStock.com / PhotodjoСчастливая пара играет с кошкой
Счастливая пара играет с кошкой - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / Photodjo
Счастливая пара играет с кошкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале.
"Ученые Ижевской государственной медицинской академии первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных", — написал депутат.
По его словам, при использовании этого корма слабые и больные животные стали чувствовать себя намного лучше.
Через три месяца у кошек зафиксировали увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением.
Гарин выразил надежду, что разработка поможет совершить прорыв в ветеринарии, а в дальнейшем и в медицине в целом.
Выставка-пристройство животных из городских приютов Зеленоград и Зоорассвет в Лужниках - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
На выставке-пристройстве в "Лужниках" из приютов забрали шесть животных
17 августа, 18:27
 
Хорошие новостиГосдума РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала