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В России разработали антивозрастной корм для кошек

В России разработали антивозрастной корм для кошек - РИА Новости, 29.08.2024

В России разработали антивозрастной корм для кошек

Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:32

2024-08-29T16:32

2024-08-29T16:56

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УФА, 29 авг — РИА Новости. Ученые из Ижевска разработали антивозрастной корм для кошек, сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин в Telegram-канале. "Ученые Ижевской государственной медицинской академии первыми в мире разработали и запатентовали антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных", — написал депутат.По его словам, при использовании этого корма слабые и больные животные стали чувствовать себя намного лучше.Через три месяца у кошек зафиксировали увеличение числа белков, связанных с продолжительностью жизни, и уменьшение молекулярных маркеров, связанных со старением.Гарин выразил надежду, что разработка поможет совершить прорыв в ветеринарии, а в дальнейшем и в медицине в целом.

https://ria.ru/20240817/vystavka-pristroystvo-1966795785.html

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