https://ria.ru/20240829/konflikt-1969334446.html

СК разберется в конфликте между мигрантом и женщиной на рынке в Оренбурге

СК разберется в конфликте между мигрантом и женщиной на рынке в Оренбурге - РИА Новости, 29.08.2024

СК разберется в конфликте между мигрантом и женщиной на рынке в Оренбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оренбургскому следкому разобраться в конфликте на местном рынке, где мигрант прогнал дачницу, торговавшую... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T21:01

2024-08-29T21:01

2024-08-29T21:01

происшествия

россия

оренбургская область

оренбург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 29 авг – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оренбургскому следкому разобраться в конфликте на местном рынке, где мигрант прогнал дачницу, торговавшую овощами со своего огорода, а его жена ударила ее, сообщает информационный центр СК РФ. В соцсетях распространились кадры конфликта, на них видно, как на рынке мужчина ругается с женщиной, разложившей овощи на переносном столике, затем подходит продавщица с соседнего ларька и бьет дачницу по лицу. "В социальной сети сообщается, что в городе Оренбурге мигрант потребовал от пострадавшей, осуществлявшей продажу овощей, выращенных на собственном огороде, покинуть торговую точку, после чего сопровождавшая фигуранта женщина ударила местную жительницу по лицу", - говорится в сообщении. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах, отмечает ведомство. В свою очередь, областная полиция сообщила, что участники конфликта на рынке уже установлены. "В отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о конфликте с неизвестными и нанесением ей телесных повреждений. В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в ходе словесного конфликта 34-летняя местная жительница, являющаяся гражданкой России, нанесла потерпевшей удар в область лица", - говорится в Telegram-канале УМВД по Оренбургской области. В отношении женщины, ударившей дачницу, составлен административный протокол за незаконную торговлю. А по факту избиения проводится проверка, процессуальное решение будет принято на основании результатов судебно-медицинской экспертизы. В полиции добавили, что 30-летний сожитель продавца имеет вид на жительство и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. "Решение о привлечении его к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах могут принять только должностные лица административных комиссий органов местного самоуправления. Указанное нарушение не входит в компетенцию полиции", - добавили в МВД по области.

https://ria.ru/20231110/konflikt-1908651717.html

https://ria.ru/20240823/voditel-1968179848.html

https://ria.ru/20231101/draka-1906637015.html

россия

оренбургская область

оренбург

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происшествия, россия, оренбургская область, оренбург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)