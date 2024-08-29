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Минсельхоз МО начал SNP-генотипирование сельскохозяйственных животных
Минсельхоз МО начал SNP-генотипирование сельскохозяйственных животных - РИА Новости, 29.08.2024
Минсельхоз МО начал SNP-генотипирование сельскохозяйственных животных
Подмосковный центр первым в России получил аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства сельского РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T15:32
2024-08-29T15:32
2024-08-29T15:35
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подмосковный центр первым в России получил аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.Теперь сотрудники лаборатории смогут использовать новый метод, который позволяет анализировать генетический код сельскохозяйственных животных, чтобы отбирать наиболее продуктивных особей."Московская область активно развивается по линии науки, в том числе в сфере генетики и селекции. У региона большой потенциал, и мы видим достижения", – отметил глава ведомства Сергей Двойных.Он пояснил, что соответствующий способ учитывает такие показатели животных, как здоровье, устойчивость к заболеваниям и плодовитость. Перечисленные факторы имеют большое значение в вопросе развития отечественного животноводства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Подмосковный центр первым в России получил аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Теперь сотрудники лаборатории смогут использовать новый метод, который позволяет анализировать генетический код сельскохозяйственных животных, чтобы отбирать наиболее продуктивных особей.
"Московская область активно развивается по линии науки, в том числе в сфере генетики и селекции. У региона большой потенциал, и мы видим достижения", – отметил глава ведомства Сергей Двойных.
Он пояснил, что соответствующий способ учитывает такие показатели животных, как здоровье, устойчивость к заболеваниям и плодовитость. Перечисленные факторы имеют большое значение в вопросе развития отечественного животноводства.