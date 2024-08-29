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Минсельхоз МО начал SNP-генотипирование сельскохозяйственных животных

Минсельхоз МО начал SNP-генотипирование сельскохозяйственных животных - РИА Новости, 29.08.2024

Минсельхоз МО начал SNP-генотипирование сельскохозяйственных животных

Подмосковный центр первым в России получил аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства сельского РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T15:32

2024-08-29T15:32

2024-08-29T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Подмосковный центр первым в России получил аккредитацию на SNP-генотипирование. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.Теперь сотрудники лаборатории смогут использовать новый метод, который позволяет анализировать генетический код сельскохозяйственных животных, чтобы отбирать наиболее продуктивных особей."Московская область активно развивается по линии науки, в том числе в сфере генетики и селекции. У региона большой потенциал, и мы видим достижения", – отметил глава ведомства Сергей Двойных.Он пояснил, что соответствующий способ учитывает такие показатели животных, как здоровье, устойчивость к заболеваниям и плодовитость. Перечисленные факторы имеют большое значение в вопросе развития отечественного животноводства.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)