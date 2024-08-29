https://ria.ru/20240829/kitaj-1969277137.html

Китай выступил против расширения США ядерного арсенала

Китай выступил против расширения США ядерного арсенала - РИА Новости, 29.08.2024

Китай выступил против расширения США ядерного арсенала

Китай выступает против расширения США своего ядерного арсенала под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", заявил на брифинге в четверг официальный РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T16:24

2024-08-29T16:24

2024-08-29T16:24

в мире

китай

сша

пекин

у цянь

джо байден

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай выступает против расширения США своего ядерного арсенала под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР У Цянь, комментируя засекреченную ядерную стратегию США. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. "Китай выступает решительно против расширения США своего ядерного арсенала и их уклонения от собственных обязательств по ядерному разоружению под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", - сказал У Цянь. Он отметил, что Китай всегда строго придерживался ядерной стратегии самообороны и поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для обеспечения государственной безопасности.

https://ria.ru/20240820/ssha-1967222245.html

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китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, у цянь, джо байден