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Китай выступил против расширения США ядерного арсенала - РИА Новости, 29.08.2024
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16:24 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/kitaj-1969277137.html
Китай выступил против расширения США ядерного арсенала
Китай выступил против расширения США ядерного арсенала - РИА Новости, 29.08.2024
Китай выступил против расширения США ядерного арсенала
Китай выступает против расширения США своего ядерного арсенала под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", заявил на брифинге в четверг официальный РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T16:24
2024-08-29T16:24
в мире
китай
сша
пекин
у цянь
джо байден
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай выступает против расширения США своего ядерного арсенала под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР У Цянь, комментируя засекреченную ядерную стратегию США. Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы. "Китай выступает решительно против расширения США своего ядерного арсенала и их уклонения от собственных обязательств по ядерному разоружению под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", - сказал У Цянь. Он отметил, что Китай всегда строго придерживался ядерной стратегии самообороны и поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для обеспечения государственной безопасности.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967222245.html
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китай
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в мире, китай, сша, пекин, у цянь, джо байден
В мире, Китай, США, Пекин, У Цянь, Джо Байден
Китай выступил против расширения США ядерного арсенала

МИД Китая: Пекин выступает против расширения США ядерного арсенала

© AP Photo / Chan Long HeiКитайский флаг
Китайский флаг - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Китайский флаг. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай выступает против расширения США своего ядерного арсенала под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР У Цянь, комментируя засекреченную ядерную стратегию США.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью
20 августа, 06:09
"Китай выступает решительно против расширения США своего ядерного арсенала и их уклонения от собственных обязательств по ядерному разоружению под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", - сказал У Цянь.
Он отметил, что Китай всегда строго придерживался ядерной стратегии самообороны и поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для обеспечения государственной безопасности.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Трамп допустил, что Китай догонит США по объемам ядерных арсеналов
13 августа, 05:08
 
В миреКитайСШАПекинУ ЦяньДжо Байден
 
 
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