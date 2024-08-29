Китай выступил против расширения США ядерного арсенала
МИД Китая: Пекин выступает против расширения США ядерного арсенала
© AP Photo / Chan Long HeiКитайский флаг
© AP Photo / Chan Long Hei
Китайский флаг. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай выступает против расширения США своего ядерного арсенала под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР У Цянь, комментируя засекреченную ядерную стратегию США.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.
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"Китай выступает решительно против расширения США своего ядерного арсенала и их уклонения от собственных обязательств по ядерному разоружению под предлогом несуществующей "китайской ядерной угрозы", - сказал У Цянь.
Он отметил, что Китай всегда строго придерживался ядерной стратегии самообороны и поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для обеспечения государственной безопасности.
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