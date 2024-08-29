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Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом - РИА Новости, 29.08.2024
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12:54 29.08.2024 (обновлено: 12:57 29.08.2024)
https://ria.ru/20240829/kiselev-1969202068.html
Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом
Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом - РИА Новости, 29.08.2024
Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом
Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства позволит объединять и дополнять... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T12:54
2024-08-29T12:57
дмитрий киселев
фонд "росконгресс"
миа "россия сегодня"
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства позволит объединять и дополнять компетенции компаний относительно друг друга, а также заниматься совместным планированием, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В четверг, медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства."Во многом наша деятельность с Росконгрессом пересекается. Просто, наверное, мы работаем в разных форматах, но отныне мы сможем дополнять друг друга и объединять наши компетенции. Как раз идея заключить соглашение о генеральном информационном партнерстве с фондом, она включает в себя и инициативу сотрудничать еще до мероприятия. Не просто отражать то, что сделано потом, а заниматься совместным планированием, поиском совместных смыслов и акцентов. И мне кажется, что вот здесь мы можем быть очень полезны друг другу", - сказал Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он поблагодарил Росконгресс за доверие и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация уже существующих отношений, но и вдохновение на будущее.В свою очередь директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента."У Росконгресса есть несколько таких слоганов, лозунгов. Мы объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Несомненно, один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части, я думаю, что мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, формируя совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь, наверное, равных вам нет", - сказал Стуглев.Глава Росконгресса добавил, что коллектив профессионалов медиагруппы позволяет мероприятиям фонда быть практически всеобъемлющими по отношению к аудитории. И то качество работы, которое агентство представляет - подтверждает его статус как лидера.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий киселев, фонд "росконгресс", миа "россия сегодня", россия, медиа - общество
Дмитрий Киселев, Фонд "Росконгресс", МИА "Россия сегодня", Россия, Медиа - Общество
Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом

Киселев: соглашение с Росконгрессом позволит объединять компетенции компаний

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства позволит объединять и дополнять компетенции компаний относительно друг друга, а также заниматься совместным планированием, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В четверг, медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев во время подписания соглашения между МИА "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев во время подписания соглашения между МИА Россия сегодня и Фондом Росконгресс - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев во время подписания соглашения между МИА "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс
"Во многом наша деятельность с Росконгрессом пересекается. Просто, наверное, мы работаем в разных форматах, но отныне мы сможем дополнять друг друга и объединять наши компетенции. Как раз идея заключить соглашение о генеральном информационном партнерстве с фондом, она включает в себя и инициативу сотрудничать еще до мероприятия. Не просто отражать то, что сделано потом, а заниматься совместным планированием, поиском совместных смыслов и акцентов. И мне кажется, что вот здесь мы можем быть очень полезны друг другу", - сказал Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он поблагодарил Росконгресс за доверие и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация уже существующих отношений, но и вдохновение на будущее.
В свою очередь директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента.
"У Росконгресса есть несколько таких слоганов, лозунгов. Мы объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Несомненно, один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части, я думаю, что мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, формируя совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь, наверное, равных вам нет", - сказал Стуглев.
Глава Росконгресса добавил, что коллектив профессионалов медиагруппы позволяет мероприятиям фонда быть практически всеобъемлющими по отношению к аудитории. И то качество работы, которое агентство представляет - подтверждает его статус как лидера.
Проект медиагруппы Россия сегодня стал победителем конкурса Многоликая Россия - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Проект "Россия сегодня" стал победителем конкурса "Многоликая Россия"
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Дмитрий КиселевФонд "Росконгресс"МИА "Россия сегодня"РоссияМедиа - Общество
 
 
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