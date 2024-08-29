Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом
Киселев: соглашение с Росконгрессом позволит объединять компетенции компаний
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства позволит объединять и дополнять компетенции компаний относительно друг друга, а также заниматься совместным планированием, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В четверг, медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев во время подписания соглашения между МИА "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев во время подписания соглашения между МИА "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс
"Во многом наша деятельность с Росконгрессом пересекается. Просто, наверное, мы работаем в разных форматах, но отныне мы сможем дополнять друг друга и объединять наши компетенции. Как раз идея заключить соглашение о генеральном информационном партнерстве с фондом, она включает в себя и инициативу сотрудничать еще до мероприятия. Не просто отражать то, что сделано потом, а заниматься совместным планированием, поиском совместных смыслов и акцентов. И мне кажется, что вот здесь мы можем быть очень полезны друг другу", - сказал Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он поблагодарил Росконгресс за доверие и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация уже существующих отношений, но и вдохновение на будущее.
В свою очередь директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента.
"У Росконгресса есть несколько таких слоганов, лозунгов. Мы объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Несомненно, один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части, я думаю, что мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, формируя совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь, наверное, равных вам нет", - сказал Стуглев.
Глава Росконгресса добавил, что коллектив профессионалов медиагруппы позволяет мероприятиям фонда быть практически всеобъемлющими по отношению к аудитории. И то качество работы, которое агентство представляет - подтверждает его статус как лидера.
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