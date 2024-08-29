https://ria.ru/20240829/kiselev-1969202068.html

Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом

Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом - РИА Новости, 29.08.2024

Киселев рассказал о сотрудничестве с Росконгрессом

Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства позволит объединять и дополнять... РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T12:54

2024-08-29T12:54

2024-08-29T12:57

дмитрий киселев

фонд "росконгресс"

миа "россия сегодня"

россия

медиа - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969173886_0:351:1565:1231_1920x0_80_0_0_e22c75dd6bd8cc97ffee97fa36a097ee.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Подписание соглашения между медиагруппой "Россия сегодня" и Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства позволит объединять и дополнять компетенции компаний относительно друг друга, а также заниматься совместным планированием, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В четверг, медиагруппа "Россия сегодня" подписала соглашение с Фондом Росконгресс в сфере генерального информационного партнерства."Во многом наша деятельность с Росконгрессом пересекается. Просто, наверное, мы работаем в разных форматах, но отныне мы сможем дополнять друг друга и объединять наши компетенции. Как раз идея заключить соглашение о генеральном информационном партнерстве с фондом, она включает в себя и инициативу сотрудничать еще до мероприятия. Не просто отражать то, что сделано потом, а заниматься совместным планированием, поиском совместных смыслов и акцентов. И мне кажется, что вот здесь мы можем быть очень полезны друг другу", - сказал Киселев в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он поблагодарил Росконгресс за доверие и подчеркнул, что подписание соглашения – не только формализация уже существующих отношений, но и вдохновение на будущее.В свою очередь директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что медиагруппе "Россия сегодня" нет равных в формировании качественного и правдивого информационного контента."У Росконгресса есть несколько таких слоганов, лозунгов. Мы объединяем лидеров на наших мероприятиях, вы нам в этом помогаете, и вы сами являетесь лидером. Несомненно, один из наших основных слоганов — это построение пространства доверия, и в этой части, я думаю, что мы как раз работаем вместе, формируя качественный информационный контент, формируя совершенно правдивую фактическую информацию, доводя ее до аудитории. И здесь, наверное, равных вам нет", - сказал Стуглев.Глава Росконгресса добавил, что коллектив профессионалов медиагруппы позволяет мероприятиям фонда быть практически всеобъемлющими по отношению к аудитории. И то качество работы, которое агентство представляет - подтверждает его статус как лидера.

https://ria.ru/20231102/konkurs-1907051808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий киселев, фонд "росконгресс", миа "россия сегодня", россия, медиа - общество