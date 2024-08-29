Харрис намерена назначить республиканца министром в случае победы
Харрис намерена назначить республиканца министром в случае победы на выборах
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что намерена в случае победы на ноябрьских выборах наделить министерским портфелем одного из представителей Республиканской партии, при этом не уточнив, кого и на какую конкретно должность она планирует назначить.
"У меня есть еще 68 дней до выборов, поэтому я не гоню лошадей. Однако, на мой взгляд, это действительно важно. Моя карьера выстраивалась вокруг обсуждения различных мнений. На мой взгляд, важно, чтобы за столом переговоров, когда принимаются некоторые из наиболее важных решений, присутствовали люди с различными взглядами и разным опытом", - сказала Харрис в первом со дня номинации интервью телеканалу CNN.
По словам политика-демократа, американская общественность только выиграет, если в ее кабинете министров будет представлен представитель республиканцев.
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29 августа, 08:00