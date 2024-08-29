https://ria.ru/20240829/kharris-1969351768.html

Харрис намерена назначить республиканца министром в случае победы

Харрис намерена назначить республиканца министром в случае победы - РИА Новости, 29.08.2024

Харрис намерена назначить республиканца министром в случае победы

Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что намерена в случае победы на ноябрьских выборах наделить министерским портфелем одного из РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-29T23:33

2024-08-29T23:33

2024-08-29T23:33

в мире

сша

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967961992_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_5d87a50566dcb2743d401aa57ccd2bec.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что намерена в случае победы на ноябрьских выборах наделить министерским портфелем одного из представителей Республиканской партии, при этом не уточнив, кого и на какую конкретно должность она планирует назначить. "У меня есть еще 68 дней до выборов, поэтому я не гоню лошадей. Однако, на мой взгляд, это действительно важно. Моя карьера выстраивалась вокруг обсуждения различных мнений. На мой взгляд, важно, чтобы за столом переговоров, когда принимаются некоторые из наиболее важных решений, присутствовали люди с различными взглядами и разным опытом", - сказала Харрис в первом со дня номинации интервью телеканалу CNN. По словам политика-демократа, американская общественность только выиграет, если в ее кабинете министров будет представлен представитель республиканцев.

https://ria.ru/20240829/fb-1969012341.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024