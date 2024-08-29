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В Черном море уничтожили три безэкипажных катера
В Черном море уничтожили три безэкипажных катера - РИА Новости, 29.08.2024
В Черном море уничтожили три безэкипажных катера
Дежурные огневые средства уничтожили ночью в Черном море три украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма, сообщили в Telegram-канале Минобороны... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T07:44
2024-08-29T07:44
2024-08-29T07:53
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дежурные огневые средства уничтожили ночью в Черном море три украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В ночное время с 1.55 до 2.20 мск сорвана попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров. Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении.
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черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Черном море уничтожили три безэкипажных катера
МО: в Черном море ночью уничтожили три безэкипажных катера, следовавших к Крыму