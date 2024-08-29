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На Ямале резиденты Арктической зоны создадут более 2,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 29.08.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:05 29.08.2024
https://ria.ru/20240829/jamal-1969304301.html
На Ямале резиденты Арктической зоны создадут более 2,5 тысячи рабочих мест
На Ямале резиденты Арктической зоны создадут более 2,5 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 29.08.2024
На Ямале резиденты Арктической зоны создадут более 2,5 тысячи рабочих мест
Новые резиденты Арктической зоны в Ямало-Ненецком автономном округе планируют создать более 2,5 тысячи рабочих мест и инвестировать 32 миллиарда рублей в... РИА Новости, 29.08.2024
2024-08-29T18:05
2024-08-29T18:05
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
арктика
дальний восток
валерий миронов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Новые резиденты Арктической зоны в Ямало-Ненецком автономном округе планируют создать более 2,5 тысячи рабочих мест и инвестировать 32 миллиарда рублей в экономику региона, сообщает пресс-служба правительства Ямала. "Преференции для ведения инвестдеятельности в Арктике дали новый импульс развитию бизнеса на Ямале. Сегодня наш округ находится на третьем месте по количеству инвестпроектов среди других более крупных регионов-соседей по Арктике и Дальнему Востоку. В разработке уже 145 проектов, которые предполагают создание более 2,5 тысячи рабочих мест и 32 миллиарда инвестиций в экономику региона", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова. По данным властей, за четыре года, с начала действия закона о системе преференций, статус резидента Арктической зоны в округе получили 133 компании. В общей сложности на Ямале резиденты реализовали 14 инвестпроектов на сумму 1,7 миллиарда рублей и создали порядка 250 рабочих мест. Самый крупный проект реализован в Надыме, где построили торговый центр "Олимпийский" площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Более трети еще разрабатываемых проектов будет реализовано в сфере социальных услуг, чуть меньше – в строительной отрасли, порядка 10 проектов связано с транспортом и логистикой, еще столько же – с туризмом, добавили в правительстве.
https://ria.ru/20240828/yamal-1969066699.html
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ямал, арктика, дальний восток, валерий миронов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Арктика, Дальний Восток, Валерий Миронов

На Ямале резиденты Арктической зоны создадут более 2,5 тысячи рабочих мест

© iStock.com / PoikeПредприниматель
Предприниматель - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© iStock.com / Poike
Предприниматель
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Новые резиденты Арктической зоны в Ямало-Ненецком автономном округе планируют создать более 2,5 тысячи рабочих мест и инвестировать 32 миллиарда рублей в экономику региона, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
"Преференции для ведения инвестдеятельности в Арктике дали новый импульс развитию бизнеса на Ямале. Сегодня наш округ находится на третьем месте по количеству инвестпроектов среди других более крупных регионов-соседей по Арктике и Дальнему Востоку. В разработке уже 145 проектов, которые предполагают создание более 2,5 тысячи рабочих мест и 32 миллиарда инвестиций в экономику региона", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономики ЯНАО Валерия Миронова.
По данным властей, за четыре года, с начала действия закона о системе преференций, статус резидента Арктической зоны в округе получили 133 компании. В общей сложности на Ямале резиденты реализовали 14 инвестпроектов на сумму 1,7 миллиарда рублей и создали порядка 250 рабочих мест. Самый крупный проект реализован в Надыме, где построили торговый центр "Олимпийский" площадью 1,4 тысячи квадратных метров.
Более трети еще разрабатываемых проектов будет реализовано в сфере социальных услуг, чуть меньше – в строительной отрасли, порядка 10 проектов связано с транспортом и логистикой, еще столько же – с туризмом, добавили в правительстве.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалАрктикаДальний ВостокВалерий Миронов
 
 
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